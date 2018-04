Tidligere førstedame Barbara Bush er død etter lengre tids sykdom. Hun ble 92 år.

Bush døde i sitt hjem i Houston i Texas med familien rundt seg.

En talsmann for Bush-familien opplyste tidligere denne uken at Bushs helse var sviktende, og at hun hadde takket nei til ytterligere medisinsk behandling.

Bush var førstedame i USA fra 1989 til 1993 da hennes mann, George H.W. Bush (93), var president. De to giftet seg i 1945. Sammen har de seks barn, og paret har vært gift i lengre tid enn noe annet presidentpar i amerikansk historie.

En av hennes fanesaker var å jobbe for at alle i USA skulle lære seg å lese og skrive.

Hylles av presidentsønnen

En av Bushs sønner, George W. Bush, var president i USA fra 2001 til 2009.

«Laura, Barbara, Jenna og jeg er triste, men våre sjeler har slått seg til ro fordi vi vet at hennes hadde gjort det samme. Barbara Bush var en fabelaktig førstedame og en kvinne ulik noen andre, som brakte munterhet, kjærlighet og gode leseferdigheter til millioner», heter det i en uttalelse fra George W. Bush.

«For oss var hun så mye mer. Mor holdt oss på tå hev og fikk oss til å le helt til det siste. Jeg er en heldig mann som hadde Barbara Bush som min mor. Vår familie vil savne henne dypt, og vi takker alle for bønner og gode ønsker».

Som et svært populær tidligere førstedame ble deltok hun i valgkampen da sønnen Jeb, Floridas tidligere guvernør, forsøkte å vinne den republikanske nominasjonskampen før presidentvalget i 2016.

Får skryt av Trump

«President Donald Trump og førstedame Melania Trump slutter seg til landets lovprising av Barbara Bushs liv. Som kone, mor, bestemor, militærfrue og tidligere førstedame var fru Bush en forkjemper for den amerikanske familien», heter det i en offisiell uttalelse fra president Donald Trump og førstedame Melania.

Presidenten og førstedamen trekker også frem Bushs kamp for å bedre folks leseferdigheter.

«Hun vil bli husket lenge for sin sterke oppofrelse for landet og familien, to ting hun mestret uten å feile. Presidenten og førstedamens tanker og bønner er med familien og venner til Bush», heter det videre.

– Et forbilde

Barnebarn George P. Bush skriver på Twitter at bestemoren var en inspirasjon for alle.

«Hele bestemors liv handlet om andre. For bestefar var hun hans beste rådgiver og venn. For hennes familie var hun stødig, kjærlig og en styrende hånd. For landet var hun en inspirasjon og et forbilde for alle».

«Min bestemor levde ikke bare, hun levde livet bra. Og sorgen over tapet av henne myknes opp gjennom hennes påvirkning av vår familie og vårt land. Jeg vil savne deg, bestemor, men jeg vet at vi vil se deg igjen», skriver George P. Bush.

Mor til en president

Bush var én av to førstedamer som også var mor til en president. Den andre var Abigail Adams, som var gift med president John Adams og mor til USAs sjette president John Quincy Adams. I motsetning til Bush fikk ikke Adams se sin sønn bli tatt i ed.

Ekteparet Bush møttes på dansegulvet da Barbara var 16 år og George var 17 år. Tre år senere giftet de seg.

Bush, som var enkel å kjenne igjen med sitt hvite hår, perlekjede og øredobber, skrev i sin biografi fra 1994 at «jeg hadde den beste jobben i USA» om tiden i Det hvite hus. Barbara Bush ble kjent for å være sta, sin tørre humor og for å være direkte.

I 2009 gikk hun gjennom en hjerteoperasjon, og hun har blant annet blitt behandlet for stoffskiftesykdommen Graves sykdom, av og til kalt basedow.