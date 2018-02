Weinstein ber retten om å avvise søksmål mot ham

Saken er en av flere som er blitt rettet mot den berømte Hollywood-produsenten i kjølvannet av metoo-kampanjen.

Weinsteins advokater mener søksmålet bør avvises fordi de angivelige overgrepene er foreldet. Samtidig hevder de at det mangler bevis som bygger opp om anklagene.

Under et innlegg i en domstol i New York tirsdag siterte også Weinsteins advokater uttalelser fra hollywoodskuespillerne Meryl Streep og Jennifer Lawrence hvor de har støttet produsenten.

Advokatene viste også til at skuespiller Gwyneth Paltrow jobbet med Weinstein, og vant en Oscar, flere år etter at han ifølge anklagene skal ha trakassert henne under arbeidet med en annen film.

Omfattende sak

Kvinnene bak søksmålet beskylder Weinstein for å ha forgrepet seg på unge kvinner som prøvde å slå gjennom i Hollywood, i situasjoner hvor de var alene med ham. De hevder også at Weinstein og hans tidligere filmselskaper jobbet sammen for å skjule seksuell trakassering og overgrep.

– Harvey Weinstein misbrukte både oss og andre kvinner flere ganger. Han brukte sin enorme rikdom og makt til å true, skremme, forfølge og trakassere oss og få oss til å tie, sa kvinnene da sakspapirene ble levert.

Saken er bygget opp som et massesøksmål, og kvinnene har sagt at de vil representere «titalls, om ikke hundrevis» av kvinner som har anklaget 65-åringen for overgrep og seksuell trakassering.

Flere saker

Minst 75 kvinner har stått frem i mediene og fortalt om ulike former for overgrep, trakassering og upassende oppførsel fra Weinstein. Han er under etterforskning i både New York, London og Los Angeles som følge av anklagene.

Tidligere denne måneden ble det også kjent at delstaten New York saksøker Harvey Weinsteins selskap The Weinstein Company for ikke å ha beskyttet kvinnelige ansatte fra trakassering.

Påtalemyndigheten i New York leverte søksmålet drøyt fire måneder etter at Hollywood-produsenten fikk sparken fra filmselskapet Miramax.

Startet med Weinstein

Metoo-kampanjen ble startet av den amerikanske skuespilleren Alyssa Milano etter at en rekke kvinnelige skuespillere sto frem og fortalte at de hadde blitt utsatt for seksuell trakassering eller overgrep av Harvey Weinstein.

Kampanjen spredte seg på sosiale medier. Kvinner over hele verden, inkludert Norge, har brukt emneknaggen, gjerne sammen med historier om hva de har vært utsatt for. I kjølvannet har en rekke innflytelsesrike personer, spesielt innenfor mediene og politikk fått sparken eller måttet trekke seg.