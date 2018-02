Trine Skei Grande med frekk Trump-tweet

Kulturminister Trine Skei Grande kan trygt sole serg i glansen fra norsk medaljerush under sitt besøk i OL i Pyeongchang.

Norge har som kjent for lengst knust samtlige nasjoner i medaljekampen under OL, og satte i natt til og med ny olympisk rekord i antall medaljer

Under nattens Big Air-finale oppdaget hun Donald Trumps datter Ivanka noen rader unna seg på stadion. Både statsråden og presidentdatteren var kledd i rødt og godt synlige på bilder fra tribunen.

«Liten tjukk idrettsminister»

Den norske snowboardkjøreren Torgeir Bergrem (26) kom på syvendeplass, mens canadieren Sebastien Toutant vant finalen.

Da konkurransen var over, la statsråden ut følgende hilsen til presidentdatteren på Twitter:

«Ser Ivanka Trump rase ut av stadion i lekker rød skidrakt med full secretservice og en stormakt sitt hoff, men nederst i hjørne sitter en liten tjukk idrettsminister fra landet med flest medaljer.»

Meldingen er etterfulgt av et blunketegn, et norsk flagg og en gullmedalje.

Norge har pr. lørdag formiddag 13 gull og 38 medaljer. USA har 8 gull og 22 medaljer.

Ivanka Trump er på et lengre besøk i Sør-Korea, der hun er blitt tatt imot med røde løpere. Etter Big Air dro hun rett på curlingfinalen for herrer. I tillegg står skøyter på programmet – og hun skal være til stede under avslutningsseremonien søndag.