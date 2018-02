Kim Jong-un og Kim Jong-il skal ha brukt pass fra Brasil for å reise til Vesten

De brasilianske passene ble skaffet ulovlig, forteller fem høytstående vesteuropeiske sikkerhetskilder til nyhetsbyrået Reuters.

– De brukte passene, som tydelig viser å være Kim Jong-un og Kim Jong-il, for å skaffe visum fra ulike ambassader, forteller den ene av de fem personene.

Fakta: Kim-dynastiet Kim Il-sung (1912-1994): Utpekt av Josef Stalin som leder for det kommunistiske Nord-Korea, som ble egen stat fra 1948. Ledet landet gjennom Koreakrigen (1950-1953). Definerte sin egne variant av kommunistisk ideologi «juche», basert på total selvberging. Etter sin død erklært som landets «evige president». Kim Jong-il (1942-2011): Sønn av Kim Il-sung, som i 1974 utpekte ham som sin etterfølger. Overtok makten da faren døde i 1994, men ventet han til 1997 med å ta titlene generalsekretær i kommunistpartiet og formann i den nasjonale forsvarskomiteen – statens høyeste embete. Kim Jong-un (trolig født 1983): Kim Jong-il tredje og yngste sønn. Han ble først nevnt offentlig i Nord-Korea i 2010, da han ble gitt viktige politiske og militære verv. Etter farens død utpekt til leder av partiet og Den nasjonale forsvarskommisjonen. I 2012 ble det offisielt bekreftet at han har en kone, Ri Sol-ju. De to skal ha en datter. Kilde: NTB, Wikipedia

Det er kjent at Kim-familien i flere år har brukt dokumenter, skaffet ulovlig, til å reise til ulike deler av verden. Kopier av to brasilianske pass, som Reuters har fått tilgang til, viser det som skal være den nåværende lederen og den forrige lederen av det lukkede landet.

Den norske kunstneren Morten Traavik har vært 19 ganger i Nord-Korea: - Er det noe regimet ikke er, så er det gale.

Mulig rømningsplan

– Dette viser at familien ønsker å reise. Det viser også hvordan familien har utarbeidet en mulig plan for å rømme, forteller den samme sikkerhetskilden. Han eller hun uttaler seg til Reuters med krav om anonymitet.

Handout / REUTERS

Ifølge fire anonyme vesteuropeiske sikkerhetskilder skal de to brasilianske passene, til «Josef Pwag» og «Ijong Tchoi», ha blitt tatt i bruk for å søke visum i minst to vesteuropeiske land. Det er uklart om de ble tildelt visum.

Passene kan også blitt brukt for å reise til Brasil, Japan og Hongkong, ifølge en av sikkerhetskildene.

Den nordkoreanske ambassaden i Brasil har ikke ønsket å kommentere passene eller uttalelsene til de anonyme kildene. Det brasilianske utenriksdepartementet opplyser at de undersøker saken nærmere, skriver Reuters.

En anonym brasiliansk kilde beskriver de to passene som «ekte». De skal ha blitt sendt til konsulater for utsendelse.

Å flykte fra Nord-Korea kan koste livet. Hvert år velger likevel tusenvis å gjøre det.

«Josef Pwag» og «Ijong Tchoi»

Handout / REUTERS

Begge passene, som Reuters har fått se fotokopier av, er stemplet med «Brasils ambassade i Praha» fra 26. februar 1996. Passene var gyldige i ti år.

Flere av sikkerhetskildene sier at ansiktsgjenkjenningsteknologi bekrefter at bildene er av Kim Jong-un og Kim Jong-il. Ifølge passene skal begge ha blitt født i den brasilianske storbyen São Paulo.

Passet med Jong-uns bilde ble utsendt med navnet «Josef Pwag», som skal ha 1. februar 1983 som fødselsdato.

AP

Den japanske avisen Yomiuri Shimbun rapporterte i 2011 at Kim Jong-un besøkte Tokyo som barn i 1991. Da skal han ha brukt et brasiliansk pass, med utstedelsesdato før de to passene Reuters har fått se kopier av.

Det er lite informasjon knyttet til Jong-uns fødselsdato. Han ville ha vært mellom 12 og 14 år da det brasilianske passet ble utsendt.

Kim Jong-ils brasilianske pass ble utsendt med navnet «Ijong Tchoi». Fødselsdatoen til «Tchoi» var 4. april 1940. Jong-il døde i 2011, hans virkelige fødselsdato var i 1941.