Fire pågrepet for mulig plan om å angripe USAs ambassade i Ankara

De fire pågrepne er irakiske statsborgere. To av dem ble pågrepet på en buss ved en veisperring mellom svartehavsbyen Samsun og hovedstaden Ankara. De to andre ble pågrepet i Samsun, melder det statlige nyhetsbyrået Anadolu.

Tidligere mandag stengte den amerikanske ambassaden i Ankara, noe som ble begrunnet med en «sikkerhetstrussel».

Utenfor bygningen var sikkerhetstiltakene styrket, og politiet kroppsvisiterte fotgjengere før de fikk gå videre inn i gaten der hovedinngangen ligger.

USAs ambassade, som ligger nær nasjonalforsamlingen, har på sitt nettsted oppfordret amerikanere til å «unngå store folkemengder» og til «å holde lav profil».

Guvernørkontoret i Ankara opplyser at sikkerhetssituasjonen i hovedstaden er blitt tatt opp til vurdering og at det er iverksatt tiltak etter at USA hadde lagt fram etterretningsinformasjon om mulige angrep mot ambassaden eller steder der amerikanere holder til.

Mandag morgen pågrep politiet tolv IS-mistenkte i Ankara og lette etter ytterligere åtte andre, ifølge Anadolu. Alle er utenlandske statsborgere og skal ha forsøkt å rekruttere medlemmer til IS. Det er uklart om disse pågripelsene er koblet til truslene mot USAs ambassade.

USAs ambassade ble i 2013 utsatt for et selvmordsangrep som en venstreradikal gruppe sa den sto bak. I angrepet ble en tyrkisk sikkerhetsvakt drept.