Ni drept i angrep på kirke i Egypt

I tillegg ble angriperen drept. Han ble skutt av politiet da han prøvde å ta seg inn i kirken, opplyser polititjenestemenn. Tre av de drepte skal ha vært politifolk, melder Reuters.

Ekstremistgrupper tilknyttet IS har det siste året gjentatte ganger angrepet kirker i Egypt.

Koptiske kristne utgjør rundt 10 prosent av Egypts befolkning på 93 millioner. En rekke politifolk sto vakt ved Mar Mina-kirken i Helwan nabolaget i forbindelse med feiringen av den ortodokse julen neste uke.

Islamistiske ekstremister har stått bak en rekke angrep på den kristne minoriteten i Egypt, blant annet to bombeangrep under palmesøndag i april tidligere i år og et angrep på Kairos største koptiske katedral hvor 28 mennesker ble drept.