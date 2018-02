Mer enn en million afghanere sier de har vært utsatt for krigsforbrytelser

– Det er sjokkerende at det er så mange, sier Abdul Wadood Pedram fra organisasjonen Human Rights and Eradication of Violence Organization, som har base i Kabul.

Folketallet i Afghanistan er omkring 34 millioner.

Pedram understreker at mange av vitneutsagnene representerer flere ofre, og i noen tilfeller hele landsbyer, noe som betyr at antall ofre kan være flere millioner.

– Det viser at rettssystemet i Afghanistan ikke gir rettferdighet for ofrene og familiene deres, fastslår han.

Anklager mot koalisjon

Det er tre måneder siden ICC begynte å samle inn materiale som eventuelt vil kunne føre til en formell etterforskning av krigsforbrytelser begått i Afghanistan.

Materialet som ICC har mottatt, inneholder ikke bare anklager mot grupper som Taliban og IS, men også mot den USA-ledede koalisjonen, utenlandske og afghanske etterretningstjenester, afghanske regjeringsstyrker og krigsherrer knyttet til regjeringen, ifølge Pedram.

Norge er blant de land som har hatt, og som fortsatt har soldater i landet, og som i årene 2004 til 2012 hadde ansvaret for sikkerheten i den nordlige Faryab-provinsen.

Faren drept

Nyhetsbyrået AP har snakket med flere av dem som har kommet med anklager om krigsforbrytelser. Blant dem er Shoaib, som vil at kun fornavnet hans blir brukt.

Han forteller at hans far Naimatullah reiste med en buss i Ghor-provinsen sentralt i landet da den ble stanset av væpnede menn og alle ble beordret ut. 14 sjiamuslimer ble skilt fra de andre og drept en etter en, blant dem Shoaibs far.

Han forteller også at en Taliban-kommandant ble pågrepet like etter og vist frem for pressen. Men han har aldri hørt at mannen ble straffet. Han vil heller ikke gå til politiet ettersom han har fått høre at Taliban-kommandanten har forbindelser med politiet og lokale myndigheter.

– Vær så snill å ikke si hvor jeg bor eller vis ansiktet mitt! Hva hvis de finner meg? Det finnes ingen beskyttelse i Afghanistan, sier han.

Flyktet fra Kabul

Mange av dem som anklages for krigsforbrytelser, er mektige krigsherrer. Etter å ha mottatt drapstrusler i fjor, flyktet Pedram fra Kabul. Nå er han tilbake, men han holder en lavere profil, og han snakker ikke lenger med afghanske medier.

– Krigsherrene er overalt. Du må være svært forsiktig. Hver morgen kysser jeg min lille sønn når jeg drar. Jeg kysser min kone når jeg drar, for jeg vet ikke hva som vil skje med meg og når, og om jeg kommer til å se dem igjen, sier han til AP.

Både organisasjoner i Europa og Afghanistan har stått bak innsamlingen av vitneutsagn, som har pågått fra 20. november i fjor til 31. januar i år.

Amerikansk motstand

Det var ICCs sjefanklager Fatou Bensouda som i begynnelsen av november ga beskjed om at hun vil be dommere åpne full etterforskning av mulige krigsforbrytelser i Afghanistan.

– Jeg vil fremheve at det er skjellig grunn til å tro at krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten har funnet sted under den væpnede konflikten i Afghanistan, het det i en kunngjøring fra Bensouda.

Hun har også uttalt at det finnes bevis for at det er begått krigsforbrytelser av medlemmer av USAs væpnede styrker og CIA på afghansk jord.

USA er ikke medlem av ICC, og en talsmann for Pentagon har allerede uttalt at det amerikanske forsvarsdepartementet ikke aksepterer at det gis hjemmel til en formell etterforskning av amerikansk personell.

