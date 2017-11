NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg beklaget for andre gang overfor Tyrkias president

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan og Mustafa Kemal Atatürk, landets grunnlegger, ble presentert i en oversikt over «fiender» under NATO-øvelsen Trident Javelin ved Stavanger torsdag.

Fredag beklaget både NATO-sjef Jens Stoltenberg og forsvarsminister Frank Bakke-Jensen i to pressemeldinger, men Erdogan sa lørdag at han ikke godtar beklagelsene.

Lørdag ettermiddag snakket Stoltenberg direkte med president Erdogan på telefon, opplyser en NATO-talsmann til Aftenposten.

NATOs generalsekretær gjentok sin unnskyldning for hendelsene på øvelsen.

Stoltenberg understreket at disiplinære tiltak er blitt truffet overfor vedkommende som utformet øvelsesmeldingen. Han fastslo også at prosedyrer blir iverksatt for å forhindre en slik hendelse i fremtiden.

«Respektløs» oppførsel

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan var knallhard i sin kritikk av NATO, og sa at den «respektløse» oppførselen ikke kan tilgis så lett.

– Denne saken kan ikke bli dekket over med en enkel beklagelse, sier Erdogan i en TV-sendt tale, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

– Dere så den respektløse oppførselen på NATO-øvelsen i går. Det er noen feil som ikke blir gjort av tosker, men bare av tarvelige mennesker, sa den tyrkiske presidenten i talen.

Øvelsen, som het Trident Javelin 2017, involverte ingen soldater på bakken. Den var en ren kommando- og dataøvelse.

AP / NTB scanpix

Reflekterer ikke norsk syn

Aftenposten har vært i kontakt med Forsvarsdepartementet, som ikke vil uttale seg om Erdogans utspill og viser til fredagens uttalelser. Heller ikke Utenriksdepartementet har noen ytterligere kommentarer.

Norges forsvarsminister sa fredag at Tyrkia er en viktig alliert i NATO.

– Øvelsesmeldingen på det lukkede øvingsnettverket, som det ble reagert på fra tyrkisk side, var skrevet av en enkeltperson og reflekterer på ingen måte norsk syn, sa Bakke-Jensen i en uttalelse som er gjengitt av NTB.

Bakke-Jensen bekreftet at nordmannen som var innleid til å arbeide i spillstaben, ble tatt ut av øvelsen.

– Tyrkia er en viktig alliert i NATO, som vi ønsker å opprettholde et godt forhold til, sa forsvarsministeren.

Ekspert: – Erdogan kan utnytte dette til egen vinning

– Vi bør aldri undervurdere Erdogans vilje og evne til å bruke saker som dette taktisk. Han kan utnytte dette til egen vinning, men det gjenstår å se hva han til syvende og sist forlanger, sier Tyrkia-ekspert Einar Wigen ved Universitetet i Oslo til NTB.

Han beskriver handlingen under NATO-øvelsen som «usedvanlig dum».

– Dette oppleves naturlig nok grovt fornærmende. Tyrkia er fra før usikre på om NATO virkelig mener alvor med artikkel 5 i deres tilfelle, altså forsikringen om å komme landet til unnsetning ved et angrep. Tyrkia føler seg lite forstått og ivaretatt av sine allierte, og dette underbygger denne oppfatningen, sier Wigen.

– Tyrkerne er vant til langt strengere straffer for fornærmelser enn jeg kan se for meg at denne personen har fått, tilføyer han.

Johan Falnes / Pool / NTB scanpix

40 tyrkiske soldater hentet hjem

Stoltenberg legger skylden på en innleid, norsk medarbeider.

– Dette individet ble umiddelbart fjernet fra øvelsen, og vi har igangsatt en etterforskning. Han var en sivil rådgiver fra Norge, som ikke var ansatt av NATO. Norske myndigheter får vurdere eventuelle disiplinærreaksjoner. NATO har vært i kontakt med Norge om dette, sa Stoltenberg i en kort pressemelding fredag.

40 tyrkiske soldater ble hentet hjem i protest etter hendelsen.

– Jeg ba dem gjøre det umiddelbart. Vi kan ikke ha en sånn allianse, sa Erdogan om beslutningen.

Tyrkia har vært medlem av NATO siden 1952 og har dermed vært en del av alliansen i lengre tid enn land som Tyskland og Spania.