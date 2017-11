Møtet skjedde i forkant av et besøk fra Irans og Tyrkias presidenter i Sotsji onsdag. Under mandagens møte gratulerte Putin Assad med Syrias seier over IS. Den syriske presidenten takket på sin side Russland for all militær og politisk støtte, heter det i en uttalelse fra myndighetene i Moskva.

Assad møtte også flere høytstående politikere og militærtjenestemenn, melder det statlige syriske nyhetsbyrået SANA.

– De to lederne er enige om at militæroppdraget i Syria er ved veis ende, skriver det russiske nyhetsbyrået Tass.

Det var første gang siden oktober 2015 at Assad besøkte Russland.

Krigsforbrytelser

Putin og Assad understreket under møtet at det nå er behov for å igangsette en politisk prosess i det krigsherjede landet. Assads regime anklages for omfattende overgrep og krigsforbrytelser.

Møtets formål var å utveksle synspunkter og koordinere det syriske og russiske ståstedet i forkant av neste møte i den russiske svartehavsbyen Sotsji onsdag, der Putin møter Irans president Hassan Rouhani og Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan.

Møtet onsdag er det første i en rekke møter som har til hensikt å gi nytt liv i fredsprosessen i Syria. Tirsdag i neste uke er FN vert for nye Syria-samtaler i Genève.

330.000 drept

De seks årene med krig og konflikt i Syria har gjort millioner hjemløse og rundt 330.000 mennesker er blitt drept. I konflikten har Russland stått på det syriske regimets side, med støtte fra Iran. Tyrkia har på sin side støttet opprørere som har forsøkt å fjerne Assad fra makten, men senere har Ankara tonet ned sin kritikk av Damaskus.

– Russland, Iran og Tyrkia har hver sine egne interesser i Syria. Det er opplagt at de også er uenige. Og de møtes nå i et forsøk på å glatte over disse uenighetene, sier den russiske politiske analytikeren Azhdar Kurtov til AFP.

– Krigsforbrytelser

USA har anklaget Russland for å se gjennom fingrene med krigsforbrytelser som Assad anklages for. Men heller ikke USA går fri for anklager. Amnesty International mener den USA-ledede koalisjonen, som også Norge inngår i, kan ha begått krigsforbrytelser i Syria.

Tidligere denne måneden sto Russland og USA bak en sjelden felles uttalelse der det het at det ikke finnes noen militær løsning på konflikten.

Etter mandagens møte med Assad sier Putin nå at han skal snakke med Donald Trump.