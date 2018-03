RIC FRANCIS, AP

– Hans første ord var faktisk «I'm back», så han er i godt humør, opplyser Schwarzeneggers talsmann Daniel Ketchell.

70 år gamle Schwarzenegger ble fredag innlagt på sykehus i Los Angeles for å bytte ut en pulmonalklaff som opprinnelig ble byttet ut i 1997 som følge av en medfødt hjertefeil.

– Utskiftingen i 1997 var aldri ment å være permanent, og den varte lenger enn antatt, så han valgte i går å bytte den ut, heter det i en uttalelse fra Ketchell.

Talsmannen opplyser at operasjonen var vellykket og at et legeteam sto klart hele tiden, «slik de ofte gjør under sånne omstendigheter».

Uttalelsen bekrefter ikke opplysningene i en artikkel som kjendisnettstedet TMZ publiserte fredag, der det heter at det oppsto komplikasjoner under den planlagte rutineoperasjonen slik at legene måtte akuttoperere på åpent hjerte.

Arnold Schwarzenegger ble født i Østerrike. Han slo gjennom som kroppsbygger og fikk sitt første store filmgjennombrudd da han hadde hovedrollen i «Conan the Barbarian» i 1982.

Hans famøse utsagn «I'll be back» stammer fra Terminator-filmene. Schwarzenegger var republikansk guvernør for California fra 2003 til 2011.