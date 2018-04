Valgdeltagelsen var så stor at folk sto i kø mange timer etter klokken 19 for å få stemt. Regelen er at alle som står i kø når valglokalene offisielt stenger, får avgi stemmer.

Det drøyde med valgresultatene. Men like før midnatt erklærte Viktor Orbán seieren.

Da 69 prosent av stemmen var talt opp, kunngjorde valgkommisjonen at han hadde vunnet med god margin. Partiet hans Fidesz ligger an til å få 49,5 prosent oppslutning.

To tredels flertall?

Ifølge Reuters viser prognosen at regjeringen kan få 134 av de 199 setene i parlamentet og dermed to tredels flertall.

Hvis dette blir det endelige resultatet, og vil Orbáns regjering kunne endre grunnloven alene, slik den har gjort før.

Viktor Orbán har kjørt knallhardt på frykten for innvandring i hele valgkampen. Det kan se ut til å slått an også i dette valget. Resultatet blir neppe mottatt med glede i Brussel eller Berlin, hvor Ungarn blir anklaget for å gå i autokratisk retning.

– Hvis statsminister Orbán blir gjenvalgt, som virker sannsynlig, vil EU fortsette å ha et besværlig medlem, med en regjering som er mer opptatt av å score poeng hjemme enn å gjøre noe med EUs felles utfordringer, sa lederen for tenketanken European Policy Center i Brussel, Fabian Zuleeg, til Aftenposten før helgen.

Høy valgdeltagelse

Valgdeltagelsen ble 68,8 prosent. Dette er langt høyere enn for fire år siden, da den endte på 61,7 prosent.

Opposisjonen hadde håpet at høy valgdeltagelse kunne frarøve Viktor Orbán rent flertall. Analytikere hadde på forhånd sagt at valgdeltagelsen må over 70 prosent for å få betydning. Men ifølge nyhetsbyrået AP kunne stort oppmøte slå ut begge veier for regjeringspartiet.

Ytre høyre-partiet Jobbik ble nest størst, med 20 prosent av stemmene, omtrent som forrige gang. Dette var ikke godt nok, mente partileder Gabor Vona, og annonserte sin avgang i natt.

Valgresultatet gjør Orbán til statsminister for fjerde gang.

Det skjer etter en valgkamp der regjeringspartiet Fidesz nok en gang har fokusert på det de beskriver som trusler fra innvandring samt fra den ungarskfødte amerikaneren George Soros.

Det er bare Angela Merkel av dagens europeiske statsministere som har sittet lenger i stolen enn Orbán.

I 2010 fikk han to tredels flertall, og dermed makt til å endre grunnloven. Ved forrige valg i 2014 havnet Orbán og alliansepartneren, kristeligdemokratene KDNP, rett under grensen for såkalt superflertall.

Aftenposten har snakket med eksperter på europeisk politikk. Her er fem mulige konsekvenser av fire nye år med Orbán.

Regjeringspartiet Fidesz har, takket være sin store oppslutning i de to siste valgene, kunnet få gjort endringer i valgloven som kan gi dem en fordel i valget.

Antallet plasser i parlamentet er redusert kraftig, en annen valgomgang er fjernet, og over halvparten av plassene vinnes i enmannskretser.

Alle tydet på en kjedelig valgkamp. Så skjedde det noe i en liten sør-ungarsk by.

Orban har kunne nyte stor oppslutning på hjemmebane, men er omstridt i Brussel. Han har trosset dem som sier at landet beveger seg i en autoritær retning, har markert seg som en sterk motstander av EUs kvotesystem i flyktningpolitikken, og er imot dypere integrasjon i EU.