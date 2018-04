Saken blir oppdatert

Klokken 19 søndag kveld stengte valglokalene i Ungarn. Det vil trolig ta flere timer før det endelige resultatet er klart for parlamentsvalget. Det var fortsatt køer utenfor valglokaler flere steder da klokken var 19. Reglene tilsier at de som alt står i kø da, får slippe inn og avlegge sin stemme.

Klokken 18.30 var valgdeltagelsen 68, 13 prosent, ifølge Ungarns valgdirektoratet.

Dette er langt høyere enn for fire år siden, da den endte på 61,7 prosent.

Opposisjonen håper høy valgdeltagelse kan frarøve Viktor Orbán rent flertall. Analytikere har på forhånd sagt at valgdeltakelsen må over 70 prosent for å få betydning. Men ifølge nyhetsbyrået AP kan stort oppmøte slå ut begge veier for regjeringspartiet.

Ungarns omstridte statsminister Viktor Orbán ligger an til sin tredje seier på rad.

Det skjer etter en valgkamp der regjeringspartiet Fidesz nok en gang har fokusert på det de beskriver som trusler fra innvandring samt fra den ungarskfødte amerikaneren George Soros.

BERNADETT SZABO /Reuters

Darko Vojinovic /AP

Det er bare Angela Merkel av dagens europeiske statsministere som har sittet lenger i stolen enn Orbán.

I 2010 fikk han to tredels flertall, og dermed makt til å endre grunnloven. Ved forrige valg i 2014 havnet Orbán og alliansepartneren, kristeligdemokratene KDNP, rett under grensen for såkalt superflertall.

Aftenposten har snakket med eksperter på europeisk politikk. Her er fem mulige konsekvenser av fire nye år med Orbán.

LEONHARD FOEGER / Reuters

Regjeringspartiet Fidesz har, takket være sin store oppslutning i de to siste valgene, kunnet få gjort endringer i valgloven som kan gi dem en fordel i valget.

Antallet plasser i parlamentet er redusert kraftig, en annen valgomgang er fjernet, og over halvparten av plassene vinnes i enmannskretser.

SIMON DAWSON / Reuters

Opposisjonen i Ungarn er splittet. Men i noen valgkretser har partier blitt enige om å støtte den kandidaten som har størst mulighet til å slå Fidesz, uavhengighet av partibakgrunn. For en måned siden ble en uavhengig kandidat valg til ordførere i en liten ungarsk by nettopp på den måten. Partier fra ytre høyre til venstre samlet seg om en mann, som slo Fidesz-kandidat. Resultatet kom som et sjokk for regjeringspartiet.

I noen valgkretser har aktivister prøvd å få til dette på nasjonalt nivå ved å lage nettsteder som forteller hvilken kandidat som har mulighet til å vinne.

Det mest spennende med dagens valg er hvor stor valgdeltagelsen blir samt om Orbans regjering vil sikre seg simpelt flertall eller to tredels flertall i denne perioden. Hvis den oppnår det siste, vil den kunne endre grunnloven på egen hånd.

Orban har nytt stor oppslutning på hjemmebane, men er omstridt i Brussel. Han har trosset dem som sier at landet beveger seg i en autoritær retning, har markert seg som en sterk motstander av EUs kvotesystem i flyktningpolitikken, og er imot dypere integrasjon i EU.