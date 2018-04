Julia Skripals uttalelse ble sendt ut av politiet London, Scotland Yard, onsdag kveld.

Hun gir sterkt uttrykk for at ingen uttaler seg på vegne av henne og hennes far, men at de selv skal gjøre det.

Skripal skryter av behandlingen hun fikk på sykehuset i Salisbury og at hun etter utskrivingen savnet personalet der.

TT NYHETSBYRÅN

«Jeg forlot min far i deres omsorg, og han er fortsatt alvorlig syk. Jeg lider også av effekten av nervegiften som ble brukt mot oss», heter det i uttalelsen.

Hun forteller at hun nå forsøker å forsone seg med hvilke fremtidsutsikter hun har:

«Jeg lever nå et helt annet liv enn det jeg forlot for over en måned siden, og jeg prøver å innfinne meg med fremtidsutsiktene mens jeg kommer meg etter angrepet på meg».

Orienteres om etterforskningen

Skripal forteller at hun har spesialutdannede tjenestemenn tilgjengelige og at de holder henne orientert om etterforskningen av giftangrepet.

«Jeg har kontakt med venner og familie, og jeg er blitt gjort kjent med mine kontakter på Russlands ambassade, som så vennlig har tilbudt sin assistanse. Jeg ønsker pr. nå ikke å bruke deres tjenester, men om jeg endrer mening, vet jeg hvordan jeg kan kontakte dem».

Hun føler seg bedre, men er ennå ikke sterk nok til å gi noen intervjuer til mediene, men hun håper å kunne gjøre det i fremtiden.

«Inntil da vil jeg understreke at ingen snakker for meg eller min far. Det gjør vi selv.»

Russland utpekt for å stå bak giftangrepet

Britiske myndigheter har utpekt Russland som ansvarlig for giftangrepet, noe som har resultert i masseutvisning av russiske og vestlige diplomater – der iblant en norsk diplomat i Moskva.

Så langt er det ikke lagt frem noen bevis.

Russiske myndigheter har på sin side hevdet at britene selv, eller andre «fiender av Russland», kan stå bak. Hensikten skal da ha vært å påvirke presidentvalget og ødelegge for fotball-VM.

Fra vestlig side har argumentet vært at et giftangrep med så store konsekvenser må ha vært godkjent helt fra toppen i Kreml og at det er en etablert holdning i president Vladimir Putins maktapparat at «forrædere fortjener å dø».