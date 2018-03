USA, 14 EU-medlemmer, Norge, Australia og flere andre land bekreftet mandag at de utviste russiske diplomater som svar på giftangrepet i Salisbury. Til sammen vil langt over hundre russere bli utvist fra minst 23 land.

New Zealand, en tidligere britisk koloni som er en nær alliert av Storbritannia, har i prinsippet tilbudt solidaritet, men innrømmer at de rett og slett ikke har noen russere de kan utvise. Dermed er det lite de kan gjøre for å vise støtte.

–Vi har gjennomført en sjekk i New Zealand. Vi har ingen uoffisielle russiske etterretningsoffiserer her. Hadde vi hatt det, hadde vi utvist dem, sier statsminister Jacinda Ardern til statlig radio.

– Når det er en rekke internasjonale interesser, overrasker det meg at New Zealand ikke topper listen deres? Nei, faktisk, sier han videre.

Ardern understreker videre at New Zealand «fortsatt vil undersøke videre tiltak som kan støtte det internasjonale samfunnet når det gjelder angrepet i Salisbury».

Russland har benektet at de sto bak giftangrepet, som førte til at den russiske eksspionen Sergej Skripal og hans datter ble innlagt på sykehus i kritisk tilstand.