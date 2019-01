Ifølge Reuters er USAs spesialutsending Zalmay Khalilzad på vei til Kabul for å informere president Ashraf Ghani om fremskrittene etter seks dager med forhandlinger.

Partene er enige om at utenlandske styrker skal trekkes ut fra Afghanistan innen 18 måneder og en garanti om at landet ikke vil bli brukt som terroristbase for Al Quaida, ifølge nyhetsbyrået, som siterer ikke navngitte kilder i Taliban. Det har ikke lyktes byrået å få en kommentar fra amerikanske myndigheter.

Afghanske myndigheter har på sin side sagt at dette ikke kan være noe Taliban og USA snakker om uten at de får være med.

– Da er vi inne i et langt vanskeligere område. Den afghanske regjeringen er dypt splittet i dette. Presidenten selv er skeptisk til at det er mulig å få til en fornuftig fredsavtale med Taliban og andre i regjeringen er enda mer skeptiske, sier Kristian Berg Harpviken til NRK.

USA bekreftet tirsdag at de har utsendinger på plass i Qatar for å møte Taliban i et forsøkt på å fremforhandle en fredsavtale for Afghanistan.

Det skjer til tross for at Taliban har påtatt seg ansvaret for et angrep mot en militærforlegning i Wardak-provinsen mandag der minst 65 personer ble drept.

Angrepet skjedde da en selvmordsbomber kjørte en bil inn på basen og detonerte bomben da han kræsjet inn i hovedbygningen. Deretter angrep fire andre angripere soldatene med skytevåpen.

Saken oppdateres.

Les også: