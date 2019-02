FN: Nord-Korea beskytter våpenprogram mot mulig angrep

Den 317 sider lange rapporten har blitt sendt til de 15 medlemmene av FNs sikkerhetsråd i forkant av det ventede møtet mellom Donald Trump og Kim Jong-un i slutten av februar, skriver Reuters, som har lest rapporten.

Der kommer det fram at Nord-Korea bruker sivile anlegg, inkludert flyplasser, til montering og testing av ballistiske missiler. Slik vil nordkoreanerne effektivt hindre målrettede angrep mot et knippe kjente produksjonsanlegg for missiler og kjernefysiske våpen, heter det i rapporten.

Forfatterne bak rapporten mener at de har bevis for at Nord-Korea konsekvent sprer produksjonen og oppbevaringen av atomvåpen.

– Landet fortsetter å utfordre Sikkerhetsrådets sanksjoner gjennom en kraftig økning i ulovlige overføringer av petroleumsprodukter og kull fra skip til skip, står det i FN-rapporten.

Ifølge rapportforfatterne har de bevis på én petroleumsoverføring på en annen skala enn det som har vært observert tidligere: 57.600 fat, verdt 5,7 millioner dollar.

Nord-Korea skal også ha brutt våpenembargoen og skal ha forsøkt å selge militært utstyr til militære grupper og regjeringer i Midtøsten og Afrika.