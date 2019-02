Den internasjonale netthandel-kjempen Amazon har i lang tid vært på utkikk etter et sted å ha sitt andre hovedkontor. Storbyene har nærmest stått i kø for å få huse nettgiganten, som har lokket med arbeidsplasser og løfter om store investeringer.

– Jeg skifter navn til Amazon Cuomo hvis det er det som skal til, sa Andrew Cuomo, guvernør i delstaten New York, i fjor høst om hvor langt han var villig til å gå for å spikre en avtale.

En by i Georgia tilbød selskapet en helt ny by med navnet Amazon og ville gjøre Amazon-grunnlegger Jeff Bezos til borgermester på ubestemt tid.

Det var likevel New Yorks guvernør som fikk viljen sin.

Jeenah Moon / NTB scanpix

Millionbyen New York i delstaten New York ble valgt sammen med Arlington i delstaten Virginia, med plan om det dele det nye hovedkontoret mellom dem, og de siste månedene har selskapet vært i forhandlinger med byene om detaljene. Amazon har sagt at det vil investere 5 milliarder dollar og ansette 25.000 nye i hver av de to byene, som på sin side har lovet enorme subsidier gjennom skattekutt i milliardklassen.

Nå ser det imidlertid ut til at New York kan miste den luraktive avtalen. Amazon revurderer valget sitt fordi lokale politikere i storbyen den siste tiden har vist økt misnøye. Det skriver Washington Post, som siterer sentrale kilder.

– Største avtalen i New Yorks historie

– Dette er den største enkeltstående økonomiske utviklingsavtalen i New York Citys historie, sa borgermester Bill de Blasio da avtalen ble kjent.

Men til tross for jubel fra både guvernør og borgermester, har ikke alle vært like positive til at nettgiganten skal innta byen. Hovedkvarteret er ment å ligge i bydelen Queens, og innbyggerne frykter at boligprisene skyter i været, og at lokale vil presses ut av boligmarkedet til fordel for nyansatte med høy Amazon-lønn.

Mark Lennihan / NTB scanpix

Kan være pressmiddel

Enkelte opposisjonspolitikere har også tatt til motmæle. De stiller spørsmål ved om det er riktig å gi så store skatteletter til et selskap som drives av en av verdens rikeste menn, Jeff Bezos. Det er disse protestene som nå har fått Amazon til å revurdere New York som hovedsete, ifølge Washington Post.

– Spørsmålet er om det er verdt det hvis New Yorks politikere ikke ønsker prosjektet, spesielt med tanke på hvor gjestfrie Virginia har vært, sier en kilde til avisen.

Amazon skal ikke ha lagt konkrete planer om å droppe New York. Washington Post skriver derfor at det er en mulighet for at Amazon med denne trusselen forsøker å legge press på byens politikere, som formelt skulle godkjenne avtalen i 2020.

Den profilerte nykommeren Alexandria Ocasio-Cortez i Kongressen, som er valgt inn fra New York, er blant dem som er negative til Amazons inntog. Her kan du høre podkasten Forklart om demokratenes stjerneskudd, som skaper større engasjement enn Trump på Twitter:

Over 200 friere

Amazons hovedkvarter ligger i dag i Seattle. Med 45.000 ansatte er selskapet en viktig del av byens næringsliv.

Det andre hovedkvarteret skal huses av to byer. Avtalen med Arlington i Virginia er allerede spikret, men hvis New York droppes, kan andre alternativer bli aktuelle.

Amazon mottok «frierbrev» fra over 200 byer da de annonserte at de var på utkikk. Flere lokket med gunstige ordninger og incentiver for å bli valgt. Blant finalekandidatene var storbyer som Boston, Chicago, Miami og Dallas.