67 personer omkom og minst 1300 savnet i uvær i Tyskland og Belgia

Store områder sørvest i Tyskland og i Belgia rammes nå av ekstrem nedbør og flom. Uværet påvirker også steder som ikke tidligere har opplevd flom, sier NTNU-forsker.

Mange ødelagte hus i Schuld i Tyskland etter skybruddene og den påfølgende flommen torsdag. Foto: Michael Probst, AP / NTB

15. juli 2021 08:09 Sist oppdatert nå nettopp

Torsdag ettermiddag er 67 personer bekreftet døde i forbindelse med uværet i Tyskland, ifølge tysk politi. Minst 1300 personer skal være savnet, ifølge The Guardian.

I Belgia melder avisen Het Laatste Nieuws at ni personer er omkommet, mens fire er savnet.

Både i Tyskland og Belgia foregår det nå et intenst redningsarbeid. Flere steder blir hele nabolag evakuert.

Særlig de sørvestlige delene av Tyskland er rammet av ekstreme nedbørsmengder og flom. I deler av delstaten Rheinland-Pfalz er det erklært unntakstilstand som følge av ekstremværet, som har fått navnet Bernd.

Bilder og videoer viser bygater som er blitt til elver etter den ekstreme værsituasjonen.

– Det er døde, det er folk som er savnet, og det er mange som fortsatt er i fare. Vi har aldri sett en slik katastrofe, sier delstatsminister Malu Dreyer i Rheinland-Pfalz.

Delstatsmyndighetene melder at folk fortsatt er fanget av vannmassene i området. Åtte helikoptre deltar i redningsarbeidet. For mange mennesker har flommen endt tragisk.

Et tog står fast i vannmassene på stasjonen i Kordel i Tyskland. Foto: Sebastian Schmitt / dpa / NTB

Har ikke sett lignende

Været i Tyskland har vært preget lavtrykk, store nedbørsmengder og tordenstormer over tid. Det forteller flomekspert ved NTNU, Elena Pummer.

– Det er sjokkerende å se bildene. Det ser ut som en flom i Asia og ikke i Tyskland, sier Pummer til Aftenposten.

Tyske Pummer, som er førsteamanuensis ved institutt for bygg- og miljø ved NTNU, er nå i Tyskland.

En flomtragedie som den regionen Eifel opplever nå, har hun aldri sett før. Nå rammes også områder i landet som tidligere ikke er blitt rammet av flom.

– Det er flom i forskjellige områder av Tyskland. Det har skjedd både i nærheten av Frankfurt, Nürnberg og i Bayern de siste ukene, sier Pummer.

Hun legger merke til at flommen rammer veldig lokalt og at nabolandsbyer har helt ulik situasjon. Det har hun selv sett rundt sin hjemby nord i Bayern, forteller hun.

Flomberedskapen er allerede blitt tema blant forskere i tyske medier.

Det renner fortsatt vann mellom husene i Hagen i Tyskland. Foto: Martin Meissner / AP

– Har advart om dette

TV-bilder under direktesendingen til den tyske avisen Bild viser hvordan et elveløp er blitt til et stort fossefall.

– Klimaforskning har advart om dette i lang tid, sier meteorolog og klimaforsker Peter Hoffmann fra Potsdam Institute for Climate Impact Research til Bild.

Han forteller at saktegående lavtrykk over Mellom-Europa kan forårsake store mengder nedbør i Tyskland. Og at klimaendringene forsterker dette, noe som kan føre til flom.

Hoffmann mener erfaringene fra de siste årene viser at man nå er midt i klimaendringene, også i Tyskland.

– Ekstreme værhendelser kan forårsake store skader ikke bare andre steder, men også her, sier Hoffmann.

En hund står her ute i ødeleggelsene i en gate i byen Hagen i Tyskland. Foto: Martin Meissner / AP / NTB

50 reddet med helikopter

Kanalen SWR meldte torsdag morgen at i alt seks hus hadde rast sammen i byen Schuld i Eifel-distriktet. Byen ligger mellom Rhinen og Belgia i delstaten Rheinland-Pfalz. Den er hardest rammet av uværet.

Også 25 andre hus står i fare for å kollapse. Lokalt politi kaller situasjonen uoversiktlig og sier man ikke vet nøyaktig hvor mange som er savnet.

Torsdag ettermiddag var minst 50 mennesker blitt reddet med helikopter og gummibåter fra hustak i Ahlweiler-distriktet, ifølge politiet.

I en oppdatering på Twitter ber politiet folk følge med på veistengninger, holde seg trygge eller dra til et trygt sted. Minst 200.000 skal også være uten strøm på grunn av uværet. Flere områder er totalt avskåret fra omverdenen på grunn av flommen.

Politiet i Koblenz, en by like øst for Schuld, har advart folk mot å dra inn i katastrofeområdene for å se etter slektninger og sikre eiendelene sine.

Samtidig melder flere tyske medier at enkelte personer skal ha benyttet sjansen til å plyndre butikker i det flomrammede området.

Rhinen stengt, soldater satt inn

Motorveier er stengt. Rhinen er stengt for trafikk. Mange steder er folk evakuert, og det er store materielle skader med oversvømte kjellere og nedblåste trær.

– Situasjonen er svært alvorlig. Vi har mange oversvømte veier og landsbyer som ikke lenger er tilgjengelige, sa distriktsadministrator Julia Giesekind onsdag fra byen Daun i Vulkaneifel-distriktet.

Hardt rammet er også Nordrhein-Westfalen, der deler av hovedstaden Düsseldorf ble evakuert onsdag i påvente av at elven Düssel gikk over sine bredder.

To brannmenn mistet livet i Nordrhein-Westfalen under forsøk på å redde andre mennesker.

En 77 år gammel mann druknet i sin oversvømte kjeller i Kamen, og en 82 år gammel mann døde etter å ha falt i Wuppertal.

En brannmann i dypt vann i Kordel i Rheinland-Pfalz i Tyskland. Foto: Harald Tittel, AP / NTB

I Leverkusen er 468 pasienter evakuert fra et sykehus på grunn av strømbrudd. Bruddet skyldtes høyvannet i elven Dhünn. Alle operasjoner og legetimer er avlyst, ifølge Focus.

200 soldater i panserkjøretøy er satt inn for å hjelpe folk i Nordrhein-Westfalen. I Rheinland-Pfalz forsøker 70 soldater i tunge kjøretøy å ta seg frem i dypt vann til isolerte landsbyer.

– Jeg er sjokkert over katastrofen som så mange mennesker opplever i flomområdene. Min medfølelse går til pårørende av de døde og savnede. Jeg takker de mange utrettelige hjelpere og beredskapstjenester fra hjertet, sier forbundskansler Angela Merkel i en uttalelse.

Hoppet ut i badering – druknet

Uværet rammet også det østlige Belgia hardt. Der er minst åtte personer meldt omkommet, mens fire er savnet. En av dem skal være en 15 år gammel jente som ble dratt med av elven Ourthe.

Den belgiske avisen Grenz-Echo melder at en av de omkomne var en 22 år gammel mann. Mannen hoppet ut i de kraftige vannmassene i en badering. Han ble senere funnet død i en bekk i utkanten av byen.

Jernbanen er innstilt og motorveier stengt etter heftig regnvær gjennom natten.

Varsel om kraftig nedbør og oversvømmelser er også utstedt i det sørøstlige Nederland og i Sveits, der det er fare for at Luzern-sjøen kan gå over sine bredder.

I Tsjekkia er motorveien til Praha stengt.