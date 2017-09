For første gang på 50 år er ytre høyre inne i det tyske parlamentet. Dette vet vi om velgerne som stemte dem frem.

«Nå må regjeringen feste setebeltene», kunngjorde en talsperson for Alternativ for Tyskland søndag kveld.

Ved forrige valg kom ikke det nyoppstartede partiet inn med en eneste representant. Nå er AfD tredje størst i det tyske parlamentet med 12,6 prosent av stemmene og 94 seter.

Nyheten ble ikke tatt godt imot av alle.

«Fortidens spøkelser vender tilbake», skriver kommentatoren i Der Spiegel.

– Forbundsdagen står foran sin største demokratiske utfordring siden krigen, skriver det jødiske sentralrådet i Tyskland i en pressemelding.

Luxembourgs utenriksminister Jean Asselborn brukte også sterke ord.

– 70 år etter slutten på krigen, sitter nazistene igjen i Bundestag, sa han.

Så hvem var det som stemte frem partiet som blir en betydelig kraft i det tyske parlamentet de neste fire årene?

Her er grafene som kan gi et svar på det.

Øst vs. vest

Resultatet avdekker et stort skille mellom de områdene som tilhørte det gamle Vest-Tyskland og de som tilhørte det kommunistiske øst.

Mens 11,1 prosent av velgerne i de vestre områdene stemte på AfD, hadde de en oppslutning på hele 22,5 prosent i det langt fattigere øst.

I denne delen av Tyskland er partiet faktisk nest størst og bare 5,8 prosentpoeng mindre enn Angela Merkels kristeligdemokrater (CDU).

Et manneparti

Tallene avdekker også at det er en vesentlig forskjell på hvordan kvinner og menn i Tyskland stemmer. Særlig er sprikene markante for AfD og CDU. Blant kvinner har Merkels parti en oppslutning på 37 prosent, blant menn har hun 30 prosent.

Der CDU er et kvinneparti, er AfD klart mest populært blant menn.

Blant menn bosatt i de gamle områdene i øst, fikk AfD 27 prosent av stemmene. Det var dermed største parti i denne velgergruppen.

WOLFGANG RATTAY / X00227

Populært blant arbeidere

Også yrkesbakgrunn og utdanning ser ut til å spille en rolle.

AfDs oppslutning er aller størst blant folk i tradisjonelle arbeiderklasseyrker. 19 prosent av dem som har slike jobber, stemte på det innvandringskritiske partiet.

Blant offentlig ansatte var oppslutningen til sammenligning bare 10 prosent.

Dataene minner om resultatene fra presidentvalget i Frankrike tidligere i år. Emmanuel Macron slo Marine Le Pen i nesten alle velgergrupper, men blant arbeidere (jordbruk, fiske, industri, etc.), var det flere som ville ha henne som president enn ham.

Ser man på AfD-velgernes utdanning dannes et lignende bilde. Blant folk med høyere utdanning har AfD for eksempel bare en oppslutning på syv prosent, mot 17 prosent blant dem som kun har fullført grunnskole.

Også blant arbeidsledige tyskere gjør AfD det bra. Faktisk er de nesten like store som sosialdemokratene i denne gruppen og større enn kristendemokratene.

Dårligst blant dem over 70 år

Aftenposten har tidligere beskrevet hvordan velgeropprøret i USA og Storbritannia ble stemt frem av den eldre garde.

Blant briter under 24 år var det for eksempel bare 27 prosent som ville ut av EU, blant dem over 65 år var det 60 prosent.

Og hadde unge velgere fått bestemme i USA, ville Hillary Clinton vært president.

I Tyskland finnes ikke samme typen tydelige aldersmønster. Faktisk ser oppslutningen om partiet på ytre høyre ut til å være aller lavest blant dem over 70 år der kun åtte prosent av velgerne stemte på dem, ifølge tall fra kringkasteren ARD.

Dette er i tråd med resultatene fra Frankrike. I den andre omgangen av presidentvalget fikk ytre høyres Marine Le Pen aller lavest oppslutning blant dem over 70 år og gjorde det best blant folk mellom 25 og 60.

– Vi har et bilde av at politikerne på ytre høyre stemmes frem av gamle, hvite menn, men i mange land i Europa har unge velgere større tilbøyelighet for å stemme på ytre høyre enn eldre velgere, har Matthijs Rooduijn, førsteamanuensis ved Universitetet i Utrecht, tidligere uttalt til Aftenposten.

Henter fra høyre, venstre og sofaen

Kun 24 prosent av dem som stemte på AfD ved dette valget, stemte også på dem i 2013. Resten er nye velgere som har strømmet til partiet, viser målingene.

21 prosent kommer fra kristendemokratene (CDU), men AfD henter ikke bare velgere fra høyresiden. 16 prosent kom fra ytre venstre-partiet Die Linke eller fra sosialdemokratene (SPD).

Samtidig klarte AfD å mobilisere en stor mengde tidligere sofavelgere.

Innvandring viktigste sak

Et spørsmål kringkasteren ZDF stilte til velgerne på valgdagen, kan gi en pekepinn på hvorfor AfD har klart å vokse seg store på kort tid.

På spørsmål om hva som er de viktigste sakene svarer 44 prosent flyktninger eller innvandrere, noe som er en fanesak for AfD.