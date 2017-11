DDR var et hardt diktatur med opposisjonelle i fengsel og folk som ble skutt hvis de prøvde å rømme over grensen. Men det var også hverdager, oppvekst, kjærlighet og familieliv.

To små stykker hyggelig DDR er nå blitt lindrende medisin for demente i Dresden i form av «minnerom» for beboerne på Alexa Seniorenheim. Et nøkternt fra 60-tallet, et mer fargestrålende fra 70-tallet.