Valgdagsmåling: Merkel får fire nye år. Ytre høyre inn i parlamentet for første gang på over 50 år

61,5 millioner stemmeberettigede tyskere avgjør i dag hvem som skal styre landet de neste fire årene. Ifølge valgdagsmålingen til kringkasteren ZDF blir Angela Merkels kristeligdemokrater (CDU) største parti med stor margin. De ligger an til å få 33,5 prosent. Kansleren som har styrt Tyskland i 12 år, har dermed sikret seg enda en periode ved makten.

Sosialdemokratene (SPD) er nest største parti, med 21 prosents oppslutning. Det er et historisk dårlig resultat for partiet og er en fortsettelse av det som har vært et svært dårlig år for tradisjonelle sosialdemokratiske partier i Europa.

Samlet peker valgdagsmålingene mot en kraftig tilbakegang for begge de to største partiene, som har regjert sammen de siste fire årene. I 2013 endte CDU på 41,5 prosent og SPD på 25,7.

– Vi trenger ikke gå rundt grøten. Vi hadde håpet på et bedre resultat, men vi bør ikke glemme at vi har lagt en veldig krevende parlamentsperiode bak oss, sier Merkel.

Tyskland mottok over en million migranter i 2015 og 2016, noe som satte kanslerens lederskap på en kraftig prøve.

FABRIZIO BENSCH/REUTERS

– Nazistene sitter igjen i Bundestag

Det tyske valgresultatet får store konsekvenser for sammensetningen av Forbundsdagen.

Høyrepopulistene i Alternative für Deutschland (AfD) ligger an til å komme inn for første gang – noe mange tyskere opplever som svært dramatisk.

På valgdagsmålingen får de 13 prosent, og partiet, som ble stiftet i 2013, er dermed det tredje største i det tyske parlamentet. Det er første gang siden 60-tallet at et parti på ytre høyre blir representert i landets nasjonalforsamling.

Luxembourgs utenriksminister Jean Asselborn er en av dem som tar i bruk sterke ord.

– 70 år etter slutten på krigen, sitter nazistene igjen i Bundestag. Alle demokratiske partier i Tyskland må nå stå samlet, uansett om de er i regjering eller opposisjon, sier Asselborn til DPA.

En annen endring er at de liberale Fridemokratene (FDP) kommer tilbake i parlamentet etter å ha vært ute i fire år. De ender på 10 prosent på valgdagsmålingen til ZDF.

Hvordan greier Merkel å bli gjenvalgt, gang etter gang? Dette er hennes metode.

Mange velgere bestemte seg sent

Antallet usikre velgere har vært høyt. En meningsmåling som ble offentliggjort fredag, viste at bare 63 prosent hadde bestemt seg få dager før valget.

Velgernes usikkerhet underbygges også av at rekordmange har tatt den statlige Wahl-o-maten, laget med tanke på å hjelpe usikre og særlig unge velgere til å finne sitt parti. Hele 13,5 millioner ganger er den politiske testen kjørt, melder Tagesschau.

Hvem som blir den neste kansleren har egentlig aldri vært spennende i denne valgkampen. Martin Schulz (SPD) lå bedre an enn Merkel noen uker i vinter. Men da valgkampen startet for alvor, ble det raskt klart at han knapt hadde noen mulighet.

Enkelte fryktet derfor lav valgdeltagelse, men pr. klokken 14 lå den omtrent på samme nivå som ved forrige valg. Da endte valgdeltagelsen til slutt på 71,5 prosent.

Merkel styrer mot sin fjerde strake seier. Her er grafene som forklarer hvorfor det er så vanskelig å ta fra henne makten.

Geert Vanden Wijngaert/AP/NTB scanpix

Fra fire til seks partier

Konsekvensen av valget ser altså ut til å bli at seks partier får plass i Forbundsdagen, mot fire i dag, og at tyngdepunktet flyttes adskillig lenger til høyre.

De grønne hadde få forhånd fryktet et dårlig resultat og at de i verste fall kunne ryke ut av nasjonalforsamlingen, men de ser ifølge valgdagsmålingen ut til å ende opp på 9,2 prosent, som er en fremgang fra sist. Ytre venstre-partiet Die Linke ligger an til 9 prosent.

Men det er fremgangen til Alternative für Deutschland som får mest oppmerksomhet i Tyskland søndag kveld.

Stønn gjennom forsamlingen

På valgvaken på Factory i Berlin, et arrangement spesielt rettet mot start-up-scenen/gründermiljøet i byen, gikk det et stønn gjennom salen da prognosen ble lagt frem kl. 18.

– AfD ligger an til 86 seter i Forbundsdagen, sier Sarah Vogt (34) til Aftenposten.

– Jeg er utrolig spent på hvilke valgdistrikter dette er og hvem som kommer inn.

Ingrid Brekke

Andreas Krönke (33) er også dypt bekymret for AfDs fremgang.

– Og de som nå kommer inn i Forbundsdagen, de er bare toppen av isfjellet, sier han.

En annen som er på valgvaken, Paul C. Ströbel, jobber i en næringspolitisk tenketank og kommer opprinnelig fra München. Han har med seg sin norske kjæreste.

– Jeg er særlig spent på om vi får se AfD normalisere seg, slik vi til en viss grad har sett i de skandinaviske landene. Eller kanskje vil de bare fortsette på den nåværende kursen.

Merkel klatrer forbi legendene. Disse har holdt ut lengst i verdens hardeste jobber

Diskusjoner om koalisjoner

Spenningen i tysk politikk fortsetter etter valget. CDU og Merkel kan ikke regjere alene, men hvem de skal dele taburettene med, er helt i det blå.

Prognosene viser imidlertid at hun kun har to alternativer. En fortsatt storkoalisjon med sosialdemokratene i SPD eller en såkalt Jamaica-koalisjon med De grønne og FDP.

Derfor er spenningen stor etter valget: Et lynkurs i tyske regjeringskoalisjoner