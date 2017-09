FN er en organisasjon som er «grunnlagt på edle premisser», sa USAs president Donald Trump da han gjorde sin første opptreden her i FN-bygningen mandag morgen.

Presidenten skal holde sin offisielle tale tirsdag, men deltok mandag på et USA-ledet møte om reform av organisasjonen. Trump understreket at det nå er avgjørende for FNs fremtid at verdensorganisasjonen blir mer effektiv og mindre byråkratisk. Presidenten begynte dermed FN-uken med en blanding av ros og forsiktig refs, men holdt seg til svært milde formuleringer.

– FN har ikke nådd sitt fulle potensial, sa Trump.

Det poenget har han gjentatt mange ganger tidligere. Han minnet om at budsjett og stab har økt kraftig de siste årene, uten at man har fått «uttelling for investeringene».

– Nå må det fokuseres mer på mennesker og mindre på byråkrati, sa Trump.

Forsonende tone

Den amerikanske presidenten satte likevel med sine bemerkninger en forsonende og inkluderende tone for åpningsuken av FN som vil være overraskende for mange. Det har på forhånd vært spekulasjoner om hvor kritisk og refsende presidenten ville være.

Trump har tidligere uttalt seg svært kritisk om FN, og sa blant annet i fjor vinter at organisasjonen er «en klubb der folk kan samles for å prate og å ha det hyggelig.»

– Vi vil jobbe sammen, sa Trump.

Han understreket at USA støttet reformprosessen og at den vil gjøre FN til en «sterkere og mer effektiv» organisasjon.

Trump har tidligere signalisert at han ønsker å kutte kraftig i USAs bidrag til FN. Amerikanerne betaler omkring 22 prosent av kjernebudsjettet.

Reformvillig generalsekretær

Trumps budskap fikk drahjelp av FNs nye generalsekretær António Guterres. Han har gjort effektivisering av organisasjonen til en kjernesak. Reformene skal sørge for at medlemslandene får «verdi for pengene», sa Guterres på møtet.

– Hvis det er én ting som holder meg våken om natten, så er det byråkrati, sa Guterres.

Organisasjonen må lære seg å bli smidig og effektiv påpekte generalsekretæren, blant annet ved å forenkle beslutningsprosesser.

Trump-regjeringens første utkast til budsjett for 2018, som ble lagt frem i vår, innebar store nedskjæringer i støtten til FN, noe Guterres reagerte kraftig på.

– Disse tallene vil gjøre det umulig for FN å fortsette sitt kjernearbeid med fred, utvikling, menneskerettigheter og humanitær hjelp, sa Guterres talsmann Stéphane Dujarric.

Det endelige budsjettet er ikke vedtatt.

Får støtte av Norge

– Vi trenger et bedre FN for pengene, sa utenriksminister Børge Brende i en kommentar.

Brende var også til stede på møtet mandag morgen.

– For Norge er det viktig at FN-organisasjonene blir bedre til å samarbeide slik at FN-systemet leverer bedre resultater. FN må også spisse sin innsats inn mot å levere resultater i felt og flytte ressurser dit. Dette krever økt fleksibilitet i FN-systemet.

Men selv om utenriksministeren støtter initiativet om effektivisering, advarer han mot dype budsjettkutt.

– Betydelige kutt i støtten fra USA vil svekke FNs evne til å levere. Vi søker å bidra til at USAs kutt til FN fører til reformer og forenklinger. Vi trenger et bedre FN, ikke et mindre FN, sier Brende.

Utenriksministeren måtte haste videre til et nytt møte og kommenterte via e-post.