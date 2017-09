I 12 dager forsvant skipet nær Nord-Korea: Slik tjener Kim penger under radaren

11. september vedtok FNs sikkerhetsråd nye sanksjoner mot Nord-Korea etter at landet detonerte en atombombe tilsvarende 16 Hiroshima-bomber. De nye sanksjonene er de foreløpig siste i en lang rekke. Tidligere strafferunder fra Sikkerhetsrådet er blitt kalt «enestående», «kontante og harde» med «tenner som vil bite» og «det mest vidtgående sanksjonsregimet noensinne».

Ga et sjeldent innblikk

Likevel har verdenssamfunnet ikke lykkes med å stoppe landets utvikling av raketter og kjernevåpen. En rekke rapporter forteller om at nordkoreanerne omgår sanksjonene, men detaljer om nøyaktig hvordan det foregår er sjeldnere. I forrige uke ga en politisk utnevnt tjenestemann i USAs finansdepartement det han hevdet var et glimt inn i dette. Materialet besto av kart og satellitbilder som til dels fremstår som etterretningsinformasjon som ikke kan verifiseres av andre kilder.

Her er materialet tjenestemannen viste frem i et møte med politikerne i utenrikskomiteen i Representantenes hus:

1. Et skip sier det skal til Russland

Den 6. juni 2017 forlater lasteskipet M/V Bai Mei 8 havn i den kinesiske byen Lianyungang med ballast. Det er kinesisk eid, men seiler under flagg fra karibiske St. Kitts og Nevis. Anløpshavn oppgis å være Vladivostok i Russland:

2. Skipet skrur av senderen

Etter et døgn til havs skrur skipet av AIS-senderen, som viser hvor fartøyet er. AIS er et internasjonalt system som skal hindre kollisjoner til sjøs. Amerikanerne mener fartøyet tar en liten sving sørover før det setter kursen nordøst mot Nord-Koreas kyst:

3. Ligger til havn i Nord-Korea

16. juni blir skipet fotografert fra en satellitt. Da ligger det til kai i den nordkoreanske havnebyen Nampo. Ifølge USAs finansdepartement blir det lastet med kull:

4. Fartøyet skrur på senderen igjen

19. juni begynner AIS-senderen å virke igjen. Da er skipet et par timers seilas sørvest for stedet der den ble skrudd av 12–13 dager før. Skipet setter kurs rundt Korea-halvøya. Fortsatt oppgis kinesiske Lianyungang som siste havn og Vladivostok som neste anløpssted:

5. Skipet anløper Russland

24. juni er Bai Mei 8 fremme i Vladivostok der det blir fotografert av en satellitt. Det er uklart hva, om noe, som blir lastet av eller på.

6. Seiler tilbake til Kina

Dagen etter ankomst forlater skipet Vladivostok. Fem dager senere anløper det Ningbo i Kina. Mens turen til Vladivostok tok 18 dager, bruker skipet bare fem dager på reisen andre veien. Ifølge USAs finansdepartement er det trolig her kullet fra Nord-Korea losses.

Offisielle tall: Null kull

Kull har inntil nylig vært Nord-Koreas klart største inntektskilde med omsetning på opp mot åtte milliarder kroner i året. Også før de siste rundene med sanksjoner var det iverksatt begrensninger på kjøp av kull fra landet. Ifølge tall fra FNs ekspertpanel solgte landet 2,7 millioner tonn kull til en verdi av 1,8 milliarder kroner til Kina i de første tre månedene i år. 19. februar kunngjorde Kina at de ikke skulle kjøpe mer kull i 2017. Offisielle tall for annet kvartal – i samme periode som lasteskipet M/V Bai Mei 8 seilte tur-retur Kina-Russland via Nord-Korea – viser at importen var null.