Solberg om Trumps retorikk: – Sterkt, det som ble sagt

Etter innlegget til USAs president Donald Trump i FNs hovedforsamling tirsdag møtte statsminister Erna Solberg pressen i rosehagen utenfor FN-bygningen. Da hadde hun og andre statsledere hørt Trump si at «Det kan komme til et punkt der USA må ødelegge Nord-Korea fullstendig.»

Trump ga nok en klar advarsel til Nord-Koreas leder Kim Jong-un og kalte ham for «rocket man». Nord-Koreas atomvåpen er «en trussel mot hele verden», sa Trump og truet med «total ødeleggelse» av landet.

– Jeg reagerer på at han bruker uttrykk som kan akselerere situasjonen, sa Solberg under pressetreffet.

Les om Trump i FN: – «Rocketman» er på selvmordstokt

Pontus Høøk / NTB scanpix

Solberg om Trump: – Sterkt, det som ble sagt

På spørsmål om hun hadde fryktet en sterkere krigsretorikk, svarer Solberg at hun syntes det var sterkt det som ble sagt, samtidig som hun syntes at det var bra at Trump fremhevet at FN og sikkerhetsrådet har en tydelig rolle.

– Men det er en utfordrende situasjon vi står oppe i nå, det er det ingen tvil om, sa Solberg.

På spørsmål om hun var overrasket over retorikken, sier Solberg:

– Jeg vil ikke si det. Mye av talen var basert på det han tidligere har sagt om «America first». Men det er tydelig at han også har et budskap om at USA fortsatt skal være aktiv i de store internasjonale konfliktene, som Ukraina og konflikten i Sørkina-havet.

KEVIN LAMARQUE / X00157

– USA stiller fortsatt opp for sine allierte

Solberg understreker at inntrykket etter innlegget er at USA fortsatt stiller opp for sine allierte.

– Men i en verden der vi trenger litt mindre retorikk og litt flere fellesløsninger, er det supert at vi kommer frem til de felles løsningene, sier hun.

Presidenten sa at USA må tenke på seg selv først – men det må også alle andre land.

Til det kommenterte Solberg at FN er noe mer enn summen av enkeltland. – For mange av de store, internasjonale og globale løsningene vi trenger er det ekstremt viktig at vi ikke bare ser på oss selv som enkeltland, hvis vi skal få til noe.

Pontus Höök / NTB scanpix

Brende om Trumps ordbruk: - Kan eskalere prosessen

Utenriksminister Børge Brende ble også spurt om hvordan han reagerer på de veldig sterke ordene fra Trump om total ødeleggelse av Nord-Korea.

- Dette er ikke en tilnærming vi deler. Det er bare en politisk og diplomatisk løsning som er realistisk og ønskelig for å få Kim Jong-un til å legge sitt atomvåpenprogram til side, og det må skje i en dialog med flere land, sier Brende.

Om Trumps bruk av uttrykk som «Rocketman» om Kim Jong-un, sier Brende:

– Vi ville selvsagt ikke valgt de ordene, vi mener at det kan bidra til å eskalere prosessen. Men vi må ikke glemme at det er Kim Jong-un som har utviklet atomvåpen i strid med internasjonale forpliktelser, og Trump er under press i USA for å vise styrke, påpeker han.

- Men jeg tror jeg ville brukt tiden min til å finne politiske og diplomatiske løsninger.