Russland har trappet opp missilangrep mot Ukraina det siste døgnet. Tidspunktet er neppe tilfeldig.

DNIPRO, UKRAINA (Aftenposten): Russland skjøt missiler verdt millioner av kroner mot en rekke byer i Ukraina fredag kveld. Hva er det egentlige målet?

Russland har intensivert missilangrepene øst i Ukraina denne uken. Fire missiler ble fredag avfyrt mot Dnipro.

16. juli 2022 16:38 Sist oppdatert nå nettopp

Det ser ut som en hvilken som helst sommerkveld. Solen henger lavt, himmelen farges oransje. Så smeller det.

Hvis du ser en lang, slak røyksky strekke seg over himmelen i Norge, betyr det vanligvis at et fly har passert. I Ukraina betyr den hvite slake røykskyen svært dårlig nyheter.

Alt av vanlig flytrafikk inn og ut av landet stanset da Russland invaderte 24. februar. Hvis du ser en slak røyksky over den ukrainske himmelen i disse dager, er det definitivt ikke et fly.