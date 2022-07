BBC og Sky News: Boris Johnson skal ha gått med på å gå av

Johnson vil gå av som partileder torsdag, ifølge BBC. Han vil fortsette som statsminister frem til ny partileder er valgt.

Boris Johnson er i stadig hardere vær.

6. juli 2022 20:21 Sist oppdatert nå nettopp

Flere britiske medier skriver torsdag formiddag at statsminister Boris Johnson er ventet å gå av innen kort tid.

En talsperson fra statsministerens kontor sier at Johnson vil komme med en uttalelse til landet i dag.

Sky News og BBC er blant mediene som melder at Johnson har gått med på å gi seg som partileder.

BBC skriver at han vil fortsette i rollen som statsminister frem til høsten, og at det vil bli valgt en ny leder av partiet denne sommeren. Mediehuset skriver at en ny statsminister vil være på plass innen partikonferansen i oktober.

Han har vært under hardt press i lang tid. Det har tiltatt de siste dagene, og denne uken har over 50 regjeringsmedlemmer trukket seg.

BBCs politiske redaktør Chris Mason melder på Twitter at han har fått beskjed om at Johnson går av. Sky News får samme beskjed fra det de beskriver som en høytstående regjeringskilde.

Statssekretær George Freeman skriver på Twitter at de trenger at regjeringsmedlemmene kommer tilbake til jobbene sine. Han mener derfor Johnson burde la dronningen få utnevne en midlertidig statsminister frem til partikonferansen i oktober.

Minister trekker seg etter to dager i jobben

Torsdag meldte ministrene Brandon Lewis, Michelle Donelan og de tre statssekretærene Helen Whatley, Damian Hinds og George Freeman at de går av fra sine stillinger.

Donelan går av etter bare to dager i jobben som utdanningsminister.

Hun ble utnevnt 5. juli, etter at hennes forgjenger Nadhim Zahawi ble utnevnt som finansminister, etter at hans forgjenger Rishi Sunak gikk av.

– Jeg ser ikke noen måte du kan fortsette som statsminister på, skriver hun i oppsigelsesbrevet.

Lewis, som har vært minister for Nord-Irland, har tidligere vært flittig til å ta Johnson i forsvar, men skriver i oppsigelsesbrevet sitt at han ikke lenger ser at viktige verdier som ærlighet, integritet og gjensidig respekt blir opprettholdt i regjeringen.

– En avgjørelse om å gå av er aldri lett å ta, spesielt ikke på et så kritisk tidspunkt for Nord-Irland, skriver han.

Forsvarsminister Ben Wallace skriver på Twitter at han ikke kan gå ifa sin posisjon av hensyn til landets sikkerhet, men at han oppfører sine partikolleger til å tvinge Johnson ut av regjeringen. Det skriver Reuters.

Kravene tiltar

Onsdag kveld strømmet statsråder til Downing street. Blant dem var nyutnevnt finansminister Nadhim Zahawi, som ba Johnson om å trekke seg.

– Dette er ikke bærekraftig og vil kun bli verre. For deg, for det konservative partiet og viktigst av alt for hele landet, skrev han på Twitter.

Innenriksminister Priti Patel, kulturminister Nadine Dorries og handelsminister Anne-Marie Trevelyan var også på møtet.

Noen kom for å be Boris Johnson om å gå av som statsminister, og noen for å vise sin støtte.

Til sammen har 54 regjeringsmedlemmer gått av, ifølge Sky News. Etter en rekke skandaler, har de ikke lenger tillit til ham.

Sparket minister

Onsdag kveld sparket Johnson boligminister Michael Gove.

Gove var en av de første statsrådene til å uttrykke sin misnøye med Johnson. Allerede i 2016, da Johnson stilte som statsministerkandidat, trakk han støtten til partifellen.

Sammen med blant andre Patel og Shapps tilhører han leiren som skal ha bedt Johnson om å trekke seg.

Kulturminister Nadine Dorries er en av statsrådene som tok turen til statsministerboligen onsdag kveld.

Ble grillet i spørretimen

I spørretimen onsdag ettermiddag ble Johnson spurt om hva som skal til for at han går av.

– Det er jobben min å levere og å få dette landet gjennom tøffe tider, som jeg gjorde under covid, sa Johnson da.

– I krevende omstendigheter er det en statsministers jobb å fortsette. Det er det jeg kommer til å gjøre, sa han.

Grillingen fortsatte under et senere møte i parlamentet onsdag ettermiddag.

Boris Johnson ble grillet under spørretimen i Det britiske underhuset onsdag ettermiddag. – I krevende omstendigheter er det en statsministers jobb å fortsette. Det er det jeg kommer til å gjøre, svarte han på kritikken.

Nye mistillitsregler mandag?

I starten av juni overlevde Johnson en mistillitsavstemning på hengende håret. 211 konservative parlamentsmedlemmer stemte for Johnson, mens 148 stemte mot.

For å bli sittende trengte han støtte fra 180 medlemmer. Etter å ha gått fri, skal Johnson ifølge partireglene være beskyttet mot et nytt mistillitsforslag i ett år til. Men mandag kan det komme nye regler.

Da skal 1922-komiteen, som er ansvarlige for regelverket rundt mistillitsspørsmål i Det konservative partiet, møtes for velge en ny leder.

Da er det også ventet at de skal ta stilling til mistillitsregelverket, skriver BBC.

Nå kan det altså være at Johnson selv tar grep før den tid.