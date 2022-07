Boris Johnson bekrefter: Vil gå av som partileder og statsminister

Boris Johnson sier at tidsplanen for prosessen videre blir klar neste uke.

Boris Johnson er i stadig hardere vær.

6. juli 2022 20:21 Sist oppdatert nå nettopp

Johnson bekrefter at han vil fratre som partileder og statsminister. Det skjedde på en pressekonferanse utenfor Downing Street 10 klokken 13.30 torsdag.

Han bekreftet også at han har utnevnt en ny regjering, etter at en rekke ministre har trukket seg de siste dagene.

Han bekrefter at han ikke vil gå av nå, men bli sittende til ny partileder er valgt.

BBC skriver at han ønsker å forbli i jobben som statsminister, frem til en ny partileder velges innen partikonferansen i oktober.

Buckingham Palace vil heller ikke kommentere på om de har snakket med statsministeren i dag, skriver BBC.

Ønsker en midlertidig statsminister

Labour-leder Keir Starmer varsler et mistillitsforslag mot statsminister Boris Johnson i parlamentet om han ikke går av om kort tid. Han vil ikke at Johnson skal bli sittende til partikonferansen i oktober.

– Ikke noe av dette tullet om å klamre seg fast noen måneder til. Han har påført landet løgner, svindel og kaos, sier Starmer til Sky News.

Kanalen skriver også at Ed Davey som er leder av partiet Liberal Demokratene uttaler at hans parti vil støtte Labour-partiets mistillitsforslag dersom ikke statsministeren fratrer umiddelbart.

Tidligere torsdag har Starmer uttalt at den varslede beskjeden fra Johnson om at han trekker seg er godt nytt for Storbritannia.

– Det burde skjedd for lenge siden. Han har alltid vært uegnet til vervet, sier Starmer i en uttalelse torsdag.

Også Skottlands førsteminister Nicola Sturgeon mener Johnson burde trekke seg før høsten.

– At Johnson blir sittende til høsten virker langt fra ideelt, og kan jo ikke være bærekraftig? spør hun på Twitter.

Statssekretær George Freeman skriver på Twitter at Johnson burde la dronningen få utnevne en midlertidig statsminister frem til partikonferansen i oktober. Han mener det er avgjørende for at regjeringsmedlemmene som har trukket seg skal komme tilbake til jobbene sine.

Også næringsminister Kwasi Kwarteng ber om en rask slutt på Johnson sin tid som statsminister.

– Vi trenger nå en ny leder så fort som praktisk mulig. Noen som kan bygge opp igjen tilliten, helbrede landet og legge frem en ny, fornuftig og konsekvent økonomisk tilnærming for å hjelpe landets familier, sier Kwarteng.

Johnsons tidligere rådgiver, Donomic Cummings ønsker at statsministeren trekker seg allerede i dag.

– Kast ham ut i dag ellers vil han forårsake kaos. Raad burde være midlertidig statsminister innen kvelden, skriver Cummings på Twitter, og sikter da til visestatsminister Dominic Raab.

Den nye regjeringen

Det er ventet at Johnson vil presentere de nye ministrene i regjeringen om kort tid, skriver BBC.

Ifølge statsministerens offisielle Twitter-konto er Greg Clark utnevnt som boligminister-erstatter etter Michael Gove, mens Kit Malthause blir stabssjef ved Boris Johnsons kontor.

I tillegg blir James Cleverley den tredje utdanningsministeren på få dager. Han erstatter Michelle Donelan, som ga seg torsdag etter to dager i stillingen. Hun erstattet Nadhim Zahawi, som er finansminister etter at Rishi Sunak ga seg.

Shailesh Vara har blitt utnevt som ny Nord-Irland minister, melder Sky News.

Minister trakk seg etter to dager i jobben

Johnson har vært under hardt press i lang tid. Det har tiltatt de siste dagene, og denne uken har totalt 59 regjeringsmedlemmer trukket seg, ifølge Sky News.

Torsdag meldte ministrene Brandon Lewis, Michelle Donelan og de tre statssekretærene Helen Whatley, Damian Hinds og George Freeman at de går av fra sine stillinger.

Donelan går av etter bare to dager i jobben som utdanningsminister.

Hun ble utnevnt 5. juli, etter at hennes forgjenger Nadhim Zahawi ble utnevnt som finansminister, etter at hans forgjenger Rishi Sunak gikk av.

– Jeg ser ikke noen måte du kan fortsette som statsminister på, skriver hun i oppsigelsesbrevet.

Lewis, som har vært minister for Nord-Irland, har tidligere vært flittig til å ta Johnson i forsvar, men skriver i oppsigelsesbrevet sitt at han ikke lenger ser at viktige verdier som ærlighet, integritet og gjensidig respekt blir opprettholdt i regjeringen.

– En avgjørelse om å gå av er aldri lett å ta, spesielt ikke på et så kritisk tidspunkt for Nord-Irland, skriver han.

Forsvarsminister Ben Wallace skriver på Twitter at han ikke kan gå ifra sin posisjon av hensyn til landets sikkerhet, men at han oppfører sine partikolleger til å tvinge Johnson ut av regjeringen. Det skriver Reuters.

Kulturminister Nadine Dorries er en av statsrådene som tok turen til statsministerboligen onsdag kveld.

Fakta Disse har trukket seg: Siden tirsdag har en rekke britiske konservative ministre trukket seg fra den kriserammede regjeringen til statsminister Boris Johnson. * finansminister Rishi Sunak * helseminister Sajid Javid * Minister for Wales Simon Hart * Minister for Nord-Irland Brandon Lewis * Boligminister Michael Gove (sparket) * statssekretær Damian Hinds i innenriksdepartementet * statssekretær Helen Whately i finansdepartementet * statssekretær George Freeman i industridepartementet * statssekretær Guy Opperman i arbeids- og pensjonsdepartementet * statssekretær Victoria Atkins i justisdepartementet * statssekretær Will Quince i utdanningsdepartementet * statssekretær Robin Walker i utdanningsdepartementet * statssekretær Alex Burghart i utdanningsdepartementet * statssekretær Kemi Badenoch i utenriksdepartementet * statssekretær John Glen i finansdepartementet * statssekretær Stuart Andrew i boligdepartementet * statssekretær Jo Churchill i miljø- og landbruksdepartementet * statssekretær Neil O'Brien i boligdepartementet * statssekretær Julia Lopez i kulturdepartementet * statssekretær Mims Davis i arbeids- og pensjonsdepartementet * statssekretær Lee Rowley i industridepartementet * statssekretær Rachel Maclean i innenriksdepartementet * statssekretær Mike Freer i departementet for internasjonal handel I tillegg har en rekke parlamentariske privatsekretærer trukket seg fra stillingene: Laura Trott, Nicola Richards, Saqib Bhatti, Jonathan Gullis, Virginia Crosbie, Felicity Buchan, Selaine Saxby, Claire Coutinho, David Johnston, Duncan Baker, Fay Jones, Craig Williams, Mark Logan, Mark Fletcher, Sara Britcliffe, Ruth Edwards, Peter Gibson, James Sunderland, Jacob Young, James Daly, Danny Kruger og Gareth Davies. Parlamentariske privatsekretærer er parlamentsmedlemmer som blir pekt ut til en slags assistent for en statsråd, minister eller statssekretær. I tillegg har flere andre i stillinger rundt Johnson trukket seg: * De konservatives nestleder Bim Afolami * Handelsutsending til Marokko Andrew Murrison * Handelsutsending til Kenya Theodora Clarke * Handelsutsending til Angola og Zambia David Duguid * Handelsutsending til New Zealand David Mundell Den britiske regjeringen ledes av statsministeren, som har 20 kabinettministre under seg og 99 viseministere under seg. Totalt består regjeringen av 120 ministre. Kilde: NTB, Reuters, BBC, gov.uk og Politiken. Vis mer