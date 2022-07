Flukten fra Boris Johnson fortsetter

Torsdag morgen har fire nye regjeringsmedlemmer i Storbritannia trukket seg. Tallet er nå oppe i 50.

Boris Johnson er i stadig hardere vær.

6. juli 2022 20:21 Sist oppdatert nå nettopp

Nå er det de fire statssekretærene Brandon Lewis, Helen Whatley, Damian Hinds og George Freeman som melder at de går av fra sine stillinger.

Lewis, som har vært statssekretær for Nord-Irland, har tidligere vært flittig til å ta Johnson i forsvar, men skriver i oppsigelsesbrevet sitt at han ikke lenger ser at viktige verdier som ærlighet, integritet og gjensidig respekt blir opprettholdt i regjeringen.

– En avgjørelse om å gå av er aldri lett å ta, spesielt ikke på et så kritisk tidspunkt for Nord-Irland, skriver han.

Onsdag kveld strømmet statsråder til Downing Street for å be Boris Johnson om å gå av som statsminister, melder BBC og flere britiske medier.

Til sammen har 50 konservative politikere gått av.. Etter en rekke skandaler, har de ikke lenger tillit til ham.

Britiske medier meldte onsdag at flere sittende statsråder i den britiske regjeringen allerede samme kveld ville be statsminister Boris Johnson om å gå av.

Det skriver blant annet BBC og Sky News.

Blant dem som angivelig vil troppe opp i statsministerboligen for å be Johnson om å trekke seg, er nyutnevnt finansminister Nadhim Zahawi, ifølge BBC.

Zahawi overtok tirsdag posten etter Rishi Sunak, som trakk seg med henvisning til at han ikke lenger hadde tillit til Johnson.

Handelsminister Anne-Marie Trevelyan har alt ankommet Downings street nr. 10, og det samme har transportminister Grant Shapps. Også innenriksminister Priti Patel og kulturminister Nadine Dorries, som regnes for å være en av Johnsons mest lojale støttespillere, skal ha ankommet statsministerboligen, skriver The Guardian.

Næringsminister Kwasi Kwarteng er også blant statsrådene som vil be Boris Johnson om å trekke seg som statsminister, ifølge BBC.

De skriver at det for øyeblikket befinner seg to grupper med statsråder i Downing street. Den ene leiren skal ønske Johnsons avgang, mens den andre støtter den sittende statsministeren.

En kilde tett på regjeringen sier til Sky News at Johnson «ikke akter å gå av», og at han vil «kjempe videre» i rollen som britisk statsminister. Han skal også ville jobbe for å erstatte de avgåtte ministrene i løpet av kvelden.

– Statsministeren er bevisst på at han har et mandat fra 14 millioner mennesker og vil kun forlate posten dersom partiet tar dette mandatet fra ham, sier kilden.

Sparket minister

I halv ni-tiden onsdag kveld, melder Reuters at Johnson har sparket boligminister Michael Gove.

Gove var en av de første statsrådene til å uttrykke sin misnøye med Johnson. Allerede i 2016, da Johnson stilte som statsministerkandidat, trakk han støtten til partifellen.

Sammen med blant andre Patel og Shapps tilhører han leieren som skal ha bedt Johnson om å trekke seg.

Kulturminister Nadine Dorries er en av statsrådene som tok turen til statsministerboligen onsdag kveld.

Ble grillet i spørretimen

I spørretimen onsdag ettermiddag ble Johnson spurt om landet fortjener en bedre regjering, og hva som skal til for at han går av.

– Det er jobben min å levere. Og å få dette landet gjennom tøffe tider, som jeg gjorde under covid, sa Johnson da.

Johnson var også tydelig på at han ikke kommer til å trekke seg.

– I krevende omstendigheter er det en statsministers jobb å fortsette. Det er det jeg kommer til å gjøre, sa han.

Grillingen fortsatte under et senere møte i parlamentet onsdag ettermiddag.

Der gjentok Johnson at det ville være uansvarlig av ham å gå av.

Nye mistillitsregler på mandag?

I starten av juni overlevde Johnson en mistillitsavstemning på hengende håret. 211 konservative parlamentsmedlemmer stemte for Johnson, mens 148 stemte mot.

For å bli sittende trengte han støtte fra 180 medlemmer. Etter å ha gått fri, skal Johnson ifølge partireglene være beskyttet mot et nytt mistillitsforslag i ett år til. Men mandag kan det komme nye regler.

Da skal 1922-komiteen, som er ansvarlige for regelverket rundt mistillitsspørsmål i Det konservative partiet, møtes for velge en ny leder. Da er det også ventet at de skal ta stilling til mistillitsregelverket, skriver BBC.

Skandaler

Tirsdag kveld gikk finansminister Rishi Sunak og helseminister Sajid Javid av i protest. Onsdag sa barneminister Will Quince og skolestandardminister Robin Walker at nok er nok.

Bakgrunnen til misnøyen er en rekke skandaler som har hopet seg opp gjennom vinteren og våren. Blant annet den avsløringen rundt «partygate», og håndteringen av skandalen rundt Chris Pincher. Han ble i forrige uke suspendert fra partiet etter anklager om at han tafset på to menn i fylla.

Johnson innrømmet tirsdag å ha glemt at han alt i 2019 ble blitt fortalt om anklagene mot Pincher. Han ble i februar forfremmet innad i partiet. Mange mener at det aldri burde skjedd.

Johnsons regjering kunne også skrive seg inn i historiebøkene onsdag ettermiddag. Ingen andre britiske regjeringer har mistet like mange ministre på 24 timer. I alt 17 ministere har forlatt regjeringen, i tillegg til en rekke parlamentariske statssekretærer og andre regjeringsmedlemmer.

Se fullstendig oversikt nedenfor:

To mulige utfall

Ifølge BBC, som viser til regjeringskilder, er det nå to mulige utfall av den politiske krisen.

Boris Johnson kan etterkomme kravet fra statsrådene og kunngjøre at han trekker seg. Da går startskuddet i jakten på en ny leder. Flere ledende toryer, blant dem Sunak og Javid, har alt meldt seg på.

Dersom han avviser kravet, kommer trolig enda flere statsråder til å vende ham ryggen og forlate regjeringen.

Deretter vil det være opp til 1922-komiteen å avgjøre om reglene skal endres, slik at det kan fremmes et nytt mistillitsforslag mot statsministeren.

