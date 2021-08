Ødela våpen, fly og kjøretøyer for milliardbeløp før de forlot Kabul. Satellittbilder viser kaoset.

73 fly/helikoptre og nesten 100 pansrede kjøretøyer ble ødelagt og etterlatt av amerikanske styrker da USA trakk seg ut av Afghanistan tirsdag. Nå feirer Taliban at de har full kontroll over hovedstaden.

Dette satellittbildet viser ødelagte og forlatte fly og kjøretøyer på Kabuls internasjonale flyplass etter at USA trakk sine militære ut av landet.

31. aug. 2021 16:56 Sist oppdatert nå nettopp

Mandag forlot de siste amerikanske soldatene Afghanistan. Med det var en 20 år lang krig som har kostet titusenvis av liv og titusenvis av milliarder kroner endelig over.

Taliban fikk igjen full kontroll over Kabul, etter at de ble presset ut av byen av amerikanske styrker i 2001.

– Gratulerer Afghanistan, denne seieren tilhører oss alle, sa talsmann Zabiullah Mujahid for Taliban etter at flyplassen var forlatt av de amerikanske styrkene.

Han la til at den ekstreme islamistiske organisasjonen ønsker et ryddig forhold til USA, som de har kjempet mot i 20 år.

– Vi ønsker et godt forhold til USA og resten av verden. Vi ønsker gode diplomatiske forbindelser med alle, sier han.

Fakta Bakgrunn: Situasjonen i Afghanistan Taliban har overtatt makten i Afghanistan etter at den ekstreme islamistiske gruppen inntok hovedstaden Kabul søndag 15. august. Regjeringens sikkerhetsstyrker ga seg uten kamp, og president Ashraf Ghani og store deler av regjeringen forlot landet.

USA og Nato hadde besluttet å trekke sine styrker ut av landet innen 11. september etter 20 års krig mot Taliban.

USA og andre vestlige land jobber på spreng med å evakuere sine borgere og lokalt ansatte fra landet.

13 amerikanske soldater og minst 90 afghanere ble drept i et terrorangrep mot flyplassen 26. august

Det har vært kaotiske tilstander ved flyplassen i Kabul, der titusenvis av desperate mennesker forsøker å komme seg ut av landet. Flere er også blitt drept i trengselen.

USA har nå forlatt Afghanistan etter 20 år med krig. Generalmajor Chris Donahue ble den siste amerikanske soldaten som forlot afghansk jord natt til tirsdag. Vis mer

Overlot stor ryddejobb til Taliban

Ferske satellittbilder viser at amerikanerne etterlot seg et kaos på Hamid Karzai internasjonale flyplass, som består av én militær og en sivil del.

Militært utstyr for milliardbeløp ble destruert eller skadet, slik at Taliban ikke skal kunne bruke det.

På flyplassen har amerikanerne har relativt god til til å destruere våpen og utstyr de ikke kunne ta med seg. Men de fleste steder i landet er situasjonen helt annerledes.

Der har Taliban kommet over store arsenaler av våpen, ammunisjon, kjøretøyer, luftfartøyer og droner, som opprinnelig er donert av USA og andre vestlige land.

Denne oversikten viser hvor mye utstyr USA alene har donert til Afghanistan:

Mesteparten av dette ble overtatt av islamistene da afghanske sikkerhetsstyrker kollapset, og det er anslått at Taliban nå sitter på vestligfinansiert utstyr og våpen verdt et tosifret antall milliarder kroner.

Etterlatte militærkjøretøyer utenfor en av de amerikanske vedlikeholdshangarene i Kabul.

Inne i en hangar med en rekke A-29 angrepsfly, som det afghanske luftforsvaret har fått i gave fra USA, ligger militært utstyr og flyter. I en annen hangar var syv amerikanske CH-46 transporthelikoptre etterlatt.

Veltet sivile biler

Journalister og andre som var til stede på en Taliban-seremoni på flyplassen i Kabul tirsdag morgen, ble møtt av flere veltede sivile biler inne på flyplassområdet.

I ulike hangarer og bygninger fløt det av militærutstyr. På bilder fra hangarene kan man se en rekke fly av typen A-29, angrepsfly som det afghanske luftforsvaret har fått i gave fra USA.

En rekke veltede biler inne på flyplassområdet møtte journalister som dekket en Taliban-seremoni rett etter at amerikanske styrker hadde forlatt Afghanistan.

Et annet sted på flyplassen i Kabul sto syv eldre, amerikanske CH-46 Sea Knight transporthelikoptre etterlatt. Disse ble brukt av amerikanerne til å evakuere personell til flyplassen i dagene før uttrekningen.

Samme helikoptertype ble for øvrig benyttet under den amerikanske retretten fra Saigon i 1975.

Viste frem nye håndvåpen

Mange av soldatene fra Taliban som poserer på ferske bilder fra flyplassen i Kabul viser villig frem nyervervede, amerikanske M4 karabin- og M16-rifler.

Våpen som er mer presise og moderne enn de russiskproduserte AK-47-riflene som de har brukt gjennom mange år.

Taliban-soldatene som står som nummer to fra venstre på dette bildet fra flyplassen i Kabul er utstyrt med en russiskprodusert AK-47-rifle. De andre har nyervervede amerikanske våpen av typen M4 carabin.

Ifølge general Frank McKenzie, som er sjef for USAs sentralkommando, ble 73 fly og helikoptre som allerede var på flyplassen «demilitarisert» eller uskadeliggjort av amerikanske soldater i løpet av de to ukene evakueringen varte.

– De vil aldri fly igjen. De kommer aldri til å bli i stand til å bli fløyet av noen, sa McKenzie pressekonferanse natt til tirsdag norsk tid.

Taliban-talsmannen Zabiullah Mujahid taler til den militære Badri 313-enheten på Kabuls flyplass tirsdag morgen.

Han opplyste at de færreste av flyene kunne brukes i operasjoner allerede før uttrekkingen.

USA sendte nesten 6000 soldater for å sikre og drive flyplassen mens evakueringen pågikk.

Ifølge McKenzie sto det blant annet igjen 70 pansrede MRAP-kjøretøy. De kan koste opptil 1 millioner dollar (8,67 millioner kroner) stykket, og 27 terrengkjøretøyer av typen Humvee-er. Også disse ble uskadeliggjort og vil «aldri bli brukt igjen av noen», ifølge McKenzie.

Et av de militære flyene som ble etterlatt av amerikanske styrker på flyplassen i Kabul etter at de trakk seg ut.

Rakettforsvarssystemet C-RAM, som ble brukt for å beskytte flyplassen, ble også ødelagt og etterlatt. Det ble tatt i bruk senest mandag, da det stanset fem raketter i et IS-angrep.

– Vi holdt de systemene operative så lenge vi kunne, sa McKenzie.

De amerikanske soldatene på flyplassen brukte mye tid på å destruere våpen og annet kostbart militærutstyr, slik at det ikke skulle falle i hendene på Taliban.

Bilder viser også hvordan amerikanerne tok med seg flere CH-47 Chinook helikoptere fra flyplassen i Kabul, ved å laste dem inn i transportfly av typen C-17 Globemaster III.

Uklart når flyplassen kan åpne igjen

Flyplassen i Kabul er nå i praksis stengt. Det er uklart når den vil åpne igjen for vanlig drift. Tyrkia har tilbudt seg å bistå Taliban med dette.

I et intervju med AFP gjør Natos generalsekretær Jens Stoltenberg det klart at de allierte vil holde oppe presset på Taliban for at de gjenværende afghanerne som arbeidet for vestlige land, får reise ut, med familiene sine.

– Det er avgjørende å holde flyplassen åpen, både for å sikre at humanitær hjelp kommer inn, og sikre at vi kan fortsette å få folk ut, dem som vil, men som ikke fikk bli med på den militære evakueringen, sier han.