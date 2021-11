17-åringen skjøt tre menn. To av dem døde. Nå kan han gå fri.

I mer enn fem dager har påtalemyndigheten forsøkt å fremstille Kyle Rittenhouse som skyldig. Men det har ikke gått helt som forventet.

I august i fjor krysset Kyle Rittenhouse grensen til Wisconsin. Der endte han med å skyte tre menn. To av dem døde. Nå pågår rettssaken.

Mange husker kanskje 17-åringen som krysset delstatsgrensen med en halvautomatisk rifle under protestene mot politivold og rasisme i Wisconsin i fjor. Augustkvelden endte i tragedie.

Først skjøt Kyle Rittenhouse og drepte Joseph Rosenbaum (36), deretter Anthony Huber (26), før Gaige Grosskreutz (27) ble skutt og såret. Nyheten, bildene og filmklipp av hendelsen gikk verden rundt.

Nå pågår rettssaken. Rittenhouse står tiltalt for to drap og ett drapsforsøk.

Den nå 18 år gamle mannen sier selv han skjøt i selvforsvar. Han erkjenner ikke straffskyld.

I mer enn fem dager har påtalemyndigheten forsøkt å bevise det motsatte.

De ønsker å fremstille Rittenhouse som skyldig gjennom en rekke vitneforklaringer. Men det har ikke gått helt som forventet. Mange vitner har i stedet endt opp med å støtte 18-åringens påstand om selvforsvar.

Hvordan startet det?

Natt til 25. august 2020 hadde protestene i den lille byen Kenosha pågått i flere dager. Biler og bygninger sto i brann. Folk var rasende.

Bakteppet var drapet på afroamerikanske Jacob Blake. 29-åringen ble skutt syv ganger i ryggen av politiet, mens han var på vei inn i bilen til sine tre sønner, alle under ti år.

Bare noen uker i forveien hadde også det brutale politidrapet på George Floyd i Minnesota rystet landet.

Foto: David Goldman / AP Foto: Morry Gash / AP

Cirka 30 minutter sørvest for protestene i Kenosha ligger den lille byen Antioch i Illinois. Herfra kom Kyle Rittenhouse. Denne kvelden bestemmer han seg for å krysse delstatsgrensen. Med seg har han en AR-15-rifle og et førstehjelpsskrin.

To timer før skytedramaet ble Rittenhouse tilfeldigvis intervjuet. Han var sammen med andre bevæpnede menn i Kenosha. 17-åringen, som tidligere hadde uttrykt støtte til Trump og politiet i sosiale medier, forklarte at han var kommet for å beskytte lokalbefolkningen mot plyndring og hjelpe skadede.

Mange har spurt seg hvorfor en 17-åring bevæpner seg og reiser til en by hvor det har vært opptøyer i flere dager. Blant dem er aktor Thomas Binger under rettssaken onsdag:

– Kom du til Kenosha på jakt etter bråk?

– Nei, svarte Rittenhouse. – Jeg gjorde ikke noe galt. Jeg forsvarte meg.

Kyle Rittenhouse til venstre i bildet, 25. august, kort tid før drapene.

Truet med å drepe

I over en uke har påtalemyndigheten ført en rekke vitner. Men det ser ut til å hjelpe feil side, påpeker kommentatorer. Mange mener vitnesbyrdene har tjent forsvaret og Rittenhouse, ikke påtalemyndigheten.

Her er noen eksempler:

Militærveteran Ryan Balch bar rifle og patruljerte sammen med Rittenhouse. Han fortale juryen at Rosenbaum kom med trusler mot dem før han ble skutt. Ifølge Balch skal mannen ha sagt at han kom til å drepe dem hvis han fant dem alene. Rittenhouse hørte truslene.

Videoprodusent Richie McGinnnis fra det høyrevridde nyhetsstedet The Daily Caller fortalte i retten at Rosenbaum jaget Rittenhouse, mens han grep etter pistolen til sistnevnte. Rittenhouse unngikk dette og skjøt ham deretter fire ganger.

Gal Pissetzky, en Chicago-basert forsvarsadvokat sa det på denne måten, ifølge nyhetsbyrået AP:

– Hvis det å gjøre utfall etter pistolen ikke er en truende handling som får Rittenhouse til å frykte for sitt liv, er jeg ikke sikker på hva som er det.

Lege Gaige Grosskreutz er det eneste overlevende offeret, og av mange sett på som kronvitnet til påtalemyndigheten. Men i kryssavhør innrømmet Grosskreutz at han hadde båret en ladd pistol den natten. Da Grosskreutz hørte skuddene som drepte Rosenbaum, løp han mot lyden. Der så han Anthony Huber, som klubbet ned Rittenhouse med et skateboard. Rittenhouse skjøt da og drepte Huber. Grosskreutz erkjente at han deretter hevet pistolen og rettet den mot Rittenhouse, før sistnevnte skjøt ham. Legen hevdet imidlertid at han ikke siktet med vilje, og at han aldri ville ha skutt Rittenhouse.

I forkant var juridiske eksperter enige om at påtalemyndigheten hadde den største utfordringen.

Det kan vise seg å stemme

– Saken har gått veldig dårlig for påtalemyndigheten, sa Phil Turner, tidligere føderal aktor til AP.

Gaige Grosskreutz er eneste offeret som overlevde. Han vedkjente i retten at han selv bar en ladd pistol, som han rettet mot Rittenhouse før han ble skutt.

Har ingen vitner tjent påtalemyndighetens sak?

Noen vitner har uttalt seg i favør av påtalemyndigheten.

Rittenhouse er blant annet blitt beskrevet som ubetenksom for å ha deltatt på så urolige opptøyer, og det med en halvautomatisk rifle.

Aktor har også understreket at det kom mange mennesker til protestene, uten at de avfyrte dødelige skudd av den grunn.

Det har dessuten vært forsøk på å bagatellisere Rosenbaum som trussel. En krigsveteran sa for eksempel til juryen at han så på Rosenbaum som en «bablende idiot» og at truslene oppfattes som hule.

Måtte avbryte rettssaken

Fra onsdag var det forsvarernes tur. Da åpnet rettssaken med at Rittenhouse selv gikk i vitneboksen, til tross for at flere juridiske eksperter mente han ikke trengte å gjøre det.

Aktor startet avhøret med å spørre: Alle du skjøt den natten, hadde du til hensikt å drepe, ikke sant?

– Jeg hadde ikke til hensikt å drepe dem. Jeg hadde til hensikt å stoppe personene som angrep meg, svarte Rittenhouse.

Rittenhouse var tydelig berørt under rettssaken hvor han står tiltalt for to drap og et drapsforsøk.

18-åringen brøt sammen i gråt da han fortalte om den første mannen han skjøt og drepte i Kenosha. Rittenhouse sa at han gikk mot en parkeringsplass med et brannslukkingsapparat for å slukke en brann da han hørte noen skrike «Brenn i helvete».

Rittenhouse skal ha svart med «Vennlig, vennlig, vennlig». Rosenbaum og en annen demonstrant løp imot ham. Da Rosenbaum prøvde å ta våpenet hans, skjøt og drepte Rittenhouse mannen.

Dommeren ba på dette tidspunktet om en pause i vitneforklaringen for å la tiltalte komme til hektene igjen.

Rittenhouse kan få livstid i fengsel hvis han blir dømt for den alvorligste tiltalen.