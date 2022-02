Epsteins reisefølge hjalp unge kvinner til stjernestatus. Anklagene om seksuelt misbruk startet allerede på 1980-tallet.

Han skal ha lokket unge jenter med modellkarriere. De anklaget ham for voldtekt og trafficking. Lørdag ble modellagent Jean-Luc Brunel funnet død i fengsel.

Ghislaine Maxwell (til venstre) er avbildet mens hun gir Jeffrey Epstein fotmassasje i privatflyet som ble kalt «Lolita Express». Modellagent Jean-Luc Brunel sitter til høyre for Epstein. Bildet ble beslaglagt da FBI ransaket Epsteins bolig på Manhattan i 2019.

19. feb. 2022 20:58 Sist oppdatert nå nettopp

Han skulle gå om bord i flyet i Paris da politiet pågrep ham i desember 2020. Brunel var på vei til Dakar, Senegal. På ferie, sa han selv.

Isteden ble den franske modellagenten satt i varetekt, siktet for voldtekt og menneskehandel med mindreårige. Brunel ble anklaget for å ha tilrettelagt slik at milliardær Jeffrey Epstein hadde tilgang til unge jenter.