Dette skjer hvis Mariupol faller

Hvis Mariupol faller, vil det få stor betydning for den russiske storoffensiven i Ukrania. Ukraina-ekspert Tom Røseth mener det bare er snakk om dager før det skjer.

Så mange som 20 000 innbyggere kan ha blitt drept, ifølge lokale myndigheter. Her ser en lokal innbygger på de ødelagte husene. Bildet ble tatt lørdag 16. april.

26 minutter siden

I 50 dager har den sør-østlige havnebyen Mariupol vært under nærmeste konstante angrep fra russiske styrker. Bilder tatt i byen søndag viser voldsomme ødeleggelser.

Russland hevdet lørdag å ha tatt kontroll over de sentrale delene av den beleirede og istykkerbombede havnebyen. En gruppe ukrainske og utenlandske soldater har forskanset seg på stålverket Azovstal, og nekter å overgi seg. Russland kom i helgen med et ultimatum til soldatene som kjemper for å forsvare Mariupol: Legg ned våpnene søndag formiddag, eller dø.