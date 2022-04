Den vesle øystaten fant en ny partner. Like etter kom truslene fra Washington.

En sikkerhetsavtale mellom Kina og Salomonøyene har fått alarmen til å gå i flere vestlige land. Nå advarer USA Kina mot å bygge en militærbase i øystaten.

Barn leker ved havnen i Honiara, hovedstaden på Salomonøyene. Kina har planer om flere store utviklingsprosjekter i øystaten.

I forrige uke underskrev Kina en sikkerhetsavtale med den vesle øystaten Salomonøyene. Landet ligger i Stillehavet, nordøst for Australia.

Avtaleteksten er ikke offentliggjort. Men et utkast til avtalen er blitt lekket. Der står det at Kina vil få muligheten til å sende militære styrker til øystaten. Soldatene skal beskytte kinesiske prosjekter i området, ifølge utkastet.

Australia, New Zealand og USA frykter at Kina nå vil bygge en militærbase på Salomonøyene.

Byggingen av en slik base kan starte allerede i mai, advarer Peter Jennings. Han leder tankesmien Australian Strategic Policy Institute.

Fakta Salomonøyene Konstitusjonelt monarki i Oseania Består av mer enn 990 øyer som strekker seg 900 kilometer nord-sør og 1800 kilometer vest-øst. Hovedstad: Honiara Innbyggere: 690.000 Uavhengig i 1978 Åsted for flere store slag under andre verdenskrig, blant annet slaget om Guadalcanal i 1942–43. Økonomien er i hovedsak basert på jordbruk og fiske. Vis mer

Hvorfor er det viktig?

Salomon-øyene har bare 690.000 innbyggere og er et landområde på størrelse med Viken fylke. Men det omfatter også enorme havområder – rundt 2,5 ganger Norges landareal – og ligger svært strategisk plassert rett utenfor Australia.

Dersom Kina skulle bygge en militærbase her, vil det være en stor utfordring for Australia og landets allierte i Stillehavsområdet. Det vil også være et tydelig tegn på Kinas ambisjoner utenfor sitt eget nærområde.

I Australia omtales dette som en skandale. Hvorfor det?

21. mai er det valg i Australia. Koalisjonen som leder landet, har hatt sikkerhetspolitikk som et sentralt tema. Nå mener opposisjonsleder Anthony Albanese at regjeringen er ansvarlig for en massiv sikkerhetspolitisk fiasko.

Albanese, som er leder for Labor-partiet, mener at statsminister Scott Morrison burde ha forstått hva som var i emning. Han mener også at regjeringen burde ha tatt affære for å overtale myndighetene på Salomonøyene til å velge en annen løsning.

– Dette er den største utenrikspolitiske fadesen siden andre verdenskrig, sier Albanese.

Hva sier Australias statsminister til dette?

Han er på offensiven. I helgen rykket han ut med en klar advarsel til Beijing-myndighetene.

– Vi skal ikke ha en kinesisk marinebase i vår region, på vår egen dørterskel, sa Scott Morrison.

Australias statsminister Scott Morrison er rasende etter at Salomonøyene signerte en sikkerhetsavtale med Kina.

Han la til at det ville være å krysse en rød linje dersom Kina begynte byggingen av en slik base.

Morrison sa ikke noe om hva konsekvensene vil bli dersom Kina velger å tråkke over denne røde linjen.

Hva synes lederne på Salomonøyene om alt dette?

Statsminister Manasseh Sogavare er lenge kritisert for sine tette bånd til kinesiske myndigheter. Han slår hardt tilbake på landene som nå reagerer på avtalen.

I helgen fortalte han parlamentet at han er fornærmet over at ledere i andre land sår tvil om hans evner til å styre øystaten.

Han viste også til at noen kommentatorer i Australia har tatt til orde for å invadere nabolandet for å forhindre en kinesisk militærbase.

– Slike uttalelser gjør ingenting for å forbedre forholdet mellom landene våre. Når en hjelpeløs mus er fanget i et hjørne av ondskapsfulle katter, vil den gjøre hva som helst for å overleve, sa Sogavare.

Amerikanerne kan vel ikke være særlig begeistret for dette?

På ingen måte. Også fra Washington kommer det nå vage trusler.

En delegasjon fra USA reiste før helgen til Salomonøyene for å snakke direkte med statsminister Sogavare. I dette møtet ble de lovet at det ikke fantes noen planer om å la Kina bygge en marinebase. Men Biden-administrasjonen virker ikke helt overbevist.

Hvis det blir satt i gang arbeid med å etablere noen form for militær tilstedeværelse i øystaten, vil USA «reagere deretter», heter det i en uttalelse fra Det hvite hus i helgen.

Beijing-myndighetene ser kanskje annerledes på det?

Hovedargumentet er at verden er tjent med utvikling og handel. Kina ønsker å drive utviklingsprosjekter på Salomonøyene, og disse prosjektene må sikres, sa ambassadør Li Ming i helgen.

Manasseh Sogavare har de siste årene brutt båndene til Taiwan og etablert bånd med Beijing-myndighetene. Her møter han partileder Xi Jinping i 2019.

I statlige kinesiske medier blir USA kraftig kritisert for truslene om en reaksjon dersom Kina skulle bygge en base i øystaten. Propagandakanalen Global Times beskriver amerikanerne som arrogante bøller som ønsker å bruke militære midler for å forhindre Kinas vekst. Australia fremstilles i samme avis som en amerikansk lakei.

På sosiale medier påpeker flere Kina-vennlige stemmer at de oppfatter USA som dobbeltmoralske:

– Salomonøyene er 11.000 kilometer fra USA. Likevel forventer USA at Russland ikke skal reagere når Nato blir utvidet helt til grensen mot Russland, skriver akademikeren John Ross. Han er tilknyttet det kinesiske Tsinghua-universitetet.