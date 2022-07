Fire aktivister henrettet av militæret i Myanmar

Fire aktivister er blitt henrettet av militærjuntaen i Myanmar. Henrettelsene er de første som er blitt gjennomført i landet på flere tiår.

Blant de fire henrettede er politiker Phyo Zeya Thaw (til venstre) og demokratiaktivisten Ko Jimmy. De ble dømt til døden i januar 2022, og natt til mandag ble det kjent at henrettelsene var gjennomført.

Militærjuntaen i Myanmar har gjennomført fire henrettelser, deriblant på en politiker og en demokratiaktivist. Det opplyser statlige medier i landet natt til mandag.

Ifølge tidligere leder i Burmakomiteen i Norge, Audun Aagre, er dette den første politiske henrettelsen som er utført i Myanmar siden 1974. Nå fryktes flere henrettelser.

2000 drept av juntaen

Den velkjente demokratiaktivisten Kyaw Min Yu (53), bedre kjent som Ko Jimmy, er blant de henrettede. Også tidligere parlamentariker og rådgiver til Aung San Suu Kyi, Phyo Zeya Thaw (41), fikk fullbyrdet dødsdommen sammen med Hla Myo Aung og Aung Thura Zaw. De var alle sentrale demokratiforkjempere.

Myanmar er blitt styrt av en militærjunta siden 1. februar i fjor. En militærjunta er en styreform som ledes av en komité med militære ledere.

Militærkuppet vekket store protester i landet, og på litt over to måneder hadde mer enn 700 mennesker blitt drept etter at de opponerte, ifølge BBC.

Kuppet skjedde etter at Aung San Suu Kyis parti, Nasjonalligaen for demokrati, hadde tatt en overlegen seier i valget i 2020.

Siden kuppet i 2021 er mer enn 2000 mennesker blitt drept, ifølge Audun Aagre. Natt til mandag ble de første politiske henrettelsene et faktum.

Aagre kjente Ko Jimmy personlig.

– Han var en smart politisk tenker, varm og engasjert. Han var opptatt av å finne gode politiske løsninger og jobbet for brede, politiske allianser, sier Aagre til Aftenposten.

Demokratiaktivisten Ko Jimmy ble dømt til døden i januar. I juni varslet militærjuntaen at han ville bli henrettet sammen med tre andre aktivister.

– Forferdelig trist

Ko Jimmy og Kyaw Min Yu ble dømt til døden i januar i år, beskyldt av militærregimet for «terrorhandlinger». I juni varslet regimet at henrettelsene ville bli gjennomført. Natt til mandag ble det kjent at de fire var blitt henrettet.

Det kom noe overraskende på Aagre.

– Det er tragisk. Forferdelig trist. Jeg håpet dødsdommene var en del av et politisk spill, men henrettelsene viser for en hel verden militærets brutalitet, sier han.

Likevel tror han at dette er et svakhetstegn fra regimet. Han tror de har møtt sterkere motstand enn ventet:

– At militæret går til det skrittet, er et uttrykk for desperasjon. De har ikke har fått den kontrollen over landet som de trodde de skulle få, sier han.

De to aktivistene Hla Myo Aung og Aung Thura Zaw fikk dødsdommen i april. De ble dømt for å ha drept en militær informant, ifølge juntaen, og ble henrettet sammen med Ko Jimmy og Kyaw Min Yu.

Politiker Phyo Zeya Thaw ble henrettet av militærjuntaen i Myanmar. Han var tidligere rådgiver for Aung San Suu Kyi, Myanmars mest profilerte demokratiaktivist.

Fakta Myanmar Tidligere kjent som Burma. Ligger i Sør-Øst Asia.

Grenser til Thailand, Laos, Bangladesh, Kina og India.

Landet har 54 millioner innbyggere.

I februar 2021 ble landet kuppet av en militærjunta.

Styres i dag av militærlederen Min Aung Hlaing. Vis mer

Sterkere motstand for militæret

Aagre forteller at Ko Jimmy var klar over hva han risikerte som forkjemper for et demokratisk Myanmar. Familien skal ha vært i kontakt med aktivisten rett før henrettelsen.

– De sa han var rolig og fattet. Han har stått opp for grunnleggende demokratiske verdier hele sitt liv, og det var det han døde for.

Aagre tror henrettelsene vil føre til mer motstand mot militæret. Han forteller at befolkningen har en sterk vilje til demokrati.

Aagre forteller at en henrettelse også skjedde i 1988, men at dette var i konkret forbindelse med en terroraksjon. Dette er dermed den første politiske henrettelsen i landet på nesten 50 år og den første dødsstraffen på over 30 år.

Nå frykter menneskerettighetsorganisasjoner at flere henrettelser vil følge, ifølge CNN. Det tror også Aagre er mulig, og han frykter for livet til aktivist og politiker Aung San Suu Kyi.

Han mener det nå er viktig med politisk press fra Norge og andre land, samt FN og EU.

Ifølge Human Rights Watch, en organisasjon som rapporterer på menneskerettighetsbrudd, er 114 mennesker dømt til døden i Myanmar siden kuppet i fjor.

Organisasjonen rapporterer at mellom februar og november 2021, hadde politiet og militæret drept minst 1200 opprørere. Dette inkluderer cirka 75 barn.

Militærjuntaen har også varetektsfengslet 8700 myndighetsarbeidere, aktivister, journalister og sivilt personell.