Trump-granskere holder hastehøring i dag. Sier de har fått inn nye bevis.

Granskerne av 6. januar-angrepet på Kongressen har på kort varsel innkalt til en ny høring. Årsak: Bevis som de nylig har fått tak i.

Komiteen som gransker hendelsene 6. januar, har hittil i juni holdt fem offentlige høringer. Tirsdag kalte de overraskende inn til en ekstrahøring.

36 minutter siden

Meldingen kom mandag kveld: Komiteen som gransker stormingen av USAs kongress, kaller inn til høring. Den skjer tirsdag klokken 19 norsk tid.

Varselet var uventet. For det første hadde granskerne sagt at det nå var pause i høringene til midten av juli. For det andre har USAs lovgivere en pause til etter nasjonaldagen 4. juli.

Komiteen har også holdt tett om hva den vil presentere tirsdag. I innkallingen reklamerer den med «bevis som nylig er kommet inn». Minst ett vitne skal også være til stede direkte.

Skaper forventninger

Den plutselige innkallingen og hemmeligholdet skaper forventninger: Har granskerne funnet noe helt nytt? Kommer de med politiske bombenedslag?

Helt siden høringene startet tidligere i juni, har de forsøkt å bygge en sak mot Donald Trump. Hovedplanen er å dokumentere at han visste at valget i 2020 var tapt, men likevel forsøkte å omstøte det og hindre at Joe Biden tok over.

Komiteen har også pekt på at Trump samlet inn store pengesummer for å bekjempe påstått valgfusk, men brukte lite penger på dette.

The Washington Post melder at komiteen har lagt helt lokk på innholdet tirsdag. Til og med høytstående medlemmer av staben ble holdt utenfor. Tre kilder sier til avisen at hemmeligholdet til dels handler om troverdige sikkerhetstrusler mot et vitne.

Navnene

Flere amerikanske medier spekulerer på hvem vitnet er og hva høringen skal handle om. Her er noen av navnene som trekkes frem:

Den britiske filmskaperen Alex Holder møtte granskerne forrige uke bak lukkede dører. Han sitter på mer enn 10 timer opptak med Trump-familien og visepresident Mike Pence, samt upublisert materiale fra stormingen.

Cassidy Hutchinson jobbet for Trumps stabssjef Mark Meadows. Ifølge CNN skal hun vitne tirsdag. Hun har tidligere vitnet i lukkede høringer.

Komiteen har også den siste tiden vært i kontakt med nye vitner. Blant dem er Virginia «Ginni» Thomas, ektefellen til høyesterettsdommer Clarence Thomas. Hun drev en aktiv kampanje for å få omstøtt Bidens valgseier.

Et annet navn som trekkes frem, er Mo Brooks. Han var blant dem som ba Trump om benådning på forhånd for sin rolle i saken. Nå er kongressmannen vraket av partiet etter at Trump trakk sin støtte til ham. Han avviser imidlertid overfor lokale medier i Alabama at han er det ukjente vitnet tirsdag.

To høringer i juli

Komiteen består av syv demokrater og to utstøtte republikanere. Hittil har høringene blant annet pekt på hvordan Trump presset Mike Pence, to justisministre og lokale partitopper for å påvirke den formelle valgprosessen etter valget.

Det er ventet ytterligere to høringer i juli. Den ene skal handle om ekstremistene som brøt seg inn i kongressbygningen 6. januar. Den andre skal dreie seg om hva Trump gjorde – og ikke gjorde – mens volden grep om seg.