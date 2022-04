Dette skjedde på krigens 37. dag

Usikre meldinger om evakuering og angrep – og 53 kulturminnesteder er nå skadet i krigens herjinger.

Et oljedepot i den russiske byen Belgorod var i brann fredag. Var det et ukrainsk angrep? Meldingene er usikre.

Nå nettopp

1. Ukraina kan ha gjennomført angrep i Russland

Et oljedepot i Belgorod, 40 kilometer nord for grensen til Ukraina, ble ifølge russiske myndigheter skutt i brann av to ukrainske helikoptre fredag morgen. Aftenposten har stedsverifisert en video som viser en kraftig brann i et oljelager.

Ukrainske myndigheter benekter at de står bak angrepet, og det er ikke bekreftet av uavhengige kilder. Det spekuleres derfor på om angrepet er en såkalt «falskt flagg»-operasjon, et begrep som brukes når angriperen ønsker å få folk til å tro at det er noen andre som står bak.

2. EU og Kina i samtaler under toppmøte

Under EU-toppmøtet fredag deltok blant den kinesiske presidenten Xi Jinping og statsminister Li Keqiang. De understreket at de vil samarbeide for fred, men gjentok samtidig sin kritikk av Vestens sanksjoner.

Kina la også mye av skylden for krigen på USA for å ha presset på for å utvide Nato nærmere Russlands grense.

EU-landene advarte Kina mot å forsøke å omgå sanksjonene eller gi Russland støtte.

Statsminister Li Keqiang skrev på Twitter fredag at landet er imot både varm og kald krig, men er ikke villig til å velge side i Ukraina-krigen. Kina har avvist å fordømme invasjonen av Ukraina.

3. Usikre meldinger om evakuering av Mariupol

Fredag skulle evakueringen av den strategisk viktige byen Mariupol starte. Men i løpet av dagen kom det flere ulike meldinger.

Først kom det meldinger om at et Røde Kors-ledet team skulle ta seg inn i byen og evakuere tusenvis av mennesker. Litt senere kom det meldinger om at rundt 2000 sivile var på vei ut av byen i evakueringen.

Bare timer etter at evakueringen var startet, varslet lokale myndigheter om at det nå var umulig å ta seg inn eller ut av byen.

– Vi ser ikke noe virkelig ønske fra russerne om å gi Mariupols innbyggere en mulighet til å evakuere fra territoriet som kontrolleres av Ukraina, sier Petro Andrjusjtsjenko, rådgiver for Mariupols ordfører, i en melding på Telegram.

4. Minst 53 kulturminnesteder skadet eller ødelagt

Blant dem er 29 kirker, 16 historiske bygg, fire museer og fire minnesmerker, opplyser Unescos visedirektør for kultur, Ottone Ramirez.

Kyiv er utsatt, men foreløpig er det ingenting som tyder på skader på landets sju verdensarvsteder, blant dem St. Sofia-katedralen og Grotteklosteret i hovedstaden.

Kharkiv er blant byene som er hardest rammet. Der er holocaust-minnesmerket, det statlige opera- og balletteateret og kunstmuseet truffet av russiske bomber.

Situasjonen i Tsjernihiv, en av Ukrainas eldste byer med utallige kirker og klostre fra det 10. og det 19. århundre, er særlig kritisk. Blant annet er St. Katarina-kirken delvis ødelagt.

5. Forhandlingene fortsetter digitalt

Russland og Ukraina har gjenopptatt fredsforhandlingene fredag i en videokonferanse, ifølge Russlands sjefforhandler.

– Vi fortsetter samtalene på video. Vi har samme standpunkt som før når det gjelder Krim og Donbas, sier Vladimir Medinskij.

Russiske og ukrainske forhandlingsdelegasjoner møttes sist i Istanbul tirsdag, i et møte begge parter mente var positivt.