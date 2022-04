Dette skjedde på krigens 38. dag

Flere sivile er funnet døde i byen Butsja i Kyiv-regionen.

En frivillig inspiserer et lik på gaten i byen Butsja i Kyiv-regionen.

1. Flere døde funnet i by utenfor Kyiv

Rett før klokken 19 melder nyhetsbyrået AFP om at det ifølge ordføreren i byen er funnet en massegrav med nærmere 300 personer i Butsja, vest for Kyiv.

Tidligere på dagen ble det meldt om at likene etter minst 20 menn i sivile klær ble funnet i en enkelt gate i samme by, ifølge AFPs egne journalister.

Levningene ble funnet av ukrainske styrker, etter at de gjenerobret byen fra russiske styrker.

En av de døde mennene hadde hendene bundet sammen og de døde var strødd ut over flere hundre meter i en boliggate i byen, forteller journalister fra nyhetsbyrået, som er på stedet.

Det er ikke kjent hvordan mennene døde, men minst en av dem hadde et stort sår i hodet. Et åpent ukrainsk pass ble funnet ved siden av mannen som hadde hendene bundet, sammen med et stykke hvitt tøy.

Tilstanden til de døde kroppene kan tyde på at de har ligget der i flere dager.

2. Russiske styrker angrep demonstranter

Minst fire personer skal være skadet etter at russiske styrker skjøt mot demonstranter i byen Enerhodar lørdag.

Byen ligger i nærheten av kraftverket Zaporizjzja, som ble tatt av russiske styrker tidlig i mars.

En video fra byen gjengitt av flere medier viser hvordan sivile flykter mens det blir avfyrt skudd.

«Folk kom dit med familiene sine, det var også barn der», skriver Energoatom, selskapet som driver kraftverket, på sin Telegram-kanal ifølge The New York Times.

Ifølge selskapet var innbyggerne samlet for et fredelig møte til støtte for Ukraina.

3. Ukraina hevder styrker samles i Transnistria

Den ukrainske generalstaben hevder at russiske styrker nå samles i Transnistria. Det er en utbryterrepublikk som har erklært seg uavhengig av Moldova.

Dette skriver avisen Financial Times.

Frykten skal være at styrkene som angivelig er samlet i Transnistria, vil gjennomføre angrep inn i det sørvestlige Ukraina.

Myndighetene i Moldova avviser imidlertid at russiske styrker samler seg i området, men sier at de «følger situasjonen nøye».

Også separatistmyndighetene i Transnistria benekter at russiske styrker nå samles i området.

4. Mer ukrainsk fremgang rundt Kyiv

Nye satellittbilder viser at russiske styrker har trukket seg helt ut av den viktige flyplassen Hostomel nær Kyiv. Samtidig fortsetter ukrainske styrker å rykke frem i områdene rundt hovedstaden. Det skriver britisk etterretning.

Ukraina hevder at de har gjenerobret byen Brovarysom ligger bare et par mil øst for Kyiv.

Flere byer sør i Ukraina har likevel kommet under nye russiske angrep.

I Ukrainas fjerde største by Dnipro ble det hørt kraftige eksplosjoner natt til lørdag. Det opplyser myndighetene i byen.

5. Savnet fotojournalist ble funnet drept i Ukraina

Den ukrainske fotojournalisten Max Levin, som ble meldt savnet utenfor Kyiv 13. mars, er funnet drept, opplyser ukrainske myndigheter.

Levin har jobbet som fotojournalist, dokumentarfotograf og kameramann for flere ukrainske og internasjonale medier som BBC, AP og Reuters.

13. mars forsvant han i Vysjorod-distriktet i Kyiv, der det da pågikk harde kamper mellom russiske og ukrainske styrker.



6. Polens statsminister etterlyser hardere sanksjoner

Den polske statsministeren Mateusz Morawiecki ba lørdag om at sanksjonene mot Russland blir strengere. Han mener de i dag ikke er effektive nok.

Uttalelsene kom etter et møte med presidenten for EU-parlamentet, Roberta Metsola.

Morawiecki påpekte at valutakursen til den russiske rubelen er tilbake på nivået fra før invasjonen av Ukraina. Han mener at viser at Moskva kommer seg unna straffetiltakene.

– Dette betyr at de økonomiske tiltakene ikke har virket slik enkelte politikere har ønsket, sa Morawiecki.