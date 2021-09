Milliardæren laget en svært populær app blant Putins motstandere. Da folk begynte å stemme, ga han etter for presset.

Meldingstjenesten Telegram var opposisjonens siste håp før helgens valg i Russland. Nå er det håpet slukket.

Pavel Durov er mannen bak meldingstjenesten Telegram. Da tjenesten ble truet med å bli blokkert i Russland i mai 2018, førte det til protester i gatene i St. Petersburg. Noen av demonstrantene holdt opp et portrett av Durov der han fremstilles som et ikon.

6 minutter siden

Pavel Durov begynte innlegget sitt på en måte som gjorde at man skjønte at det snart kom et men.

«Vi er lykkelige over at millioner av russere har hatt muligheten til å bruke denne bot-en,» skrev han og la til: «Telegram er den frieste plattformen på dette nettet».

Vent litt.

Pavel Durov? Han er den russiske milliardæren bak dem krypterte meldingstjenesten Telegram. Appen er svært populær, spesielt i Russland og andre autoritære land, fordi den gir en mulighet til å kommunisere uten å bli overvåket av myndighetene.

«Bot-en»? Det er en automatisert tjeneste laget for Telegram der russerne får råd om hvem de skal stemme på i helgens valg. Tjenesten hjelper velgerne med å finne opposisjonskandidater med størst mulighet for å lykkes i kampen mot Vladimir Putin og hans parti.

Etter at Google og Apple før helgen fjernet appen «Stem smart», som tilbød en tilsvarende tjeneste, var Telegram den eneste måten for Putin-motstandere å organisere stemmegivningen sin på.

Navalnyj-talsperson: «Virkelig synd»

Og det er her Durovs men kommer inn. Litt lenger ned i Telegram-meldingen han la ut sent fredag kveld, skriver han dette:

«Ved midnatt kommer vi til å begrense bruken av bot-er knyttet til valgkampanjer».

Prøver man å bruke denne tjenesten i dag, får man en feilmelding. Det har fått tilhengere av den fengslede opposisjonslederen Aleksej Navalnyj til å reagere kraftig.

«Det er virkelig synd at private selskaper innfører sensur samtidig som de angivelig forsvarer ideene om frihet,» skriver Kira Jarmysj på Twitter.

Hun er Navalnyjs talsperson.

Det var hans støttespillere som sto bak både «Stem smart»-appen og bot-tjenesten på Telegram.

Skylder på Google og Apple

Durov forsvarer handlingen med at valget nå er i gang i Russland. Han skriver at det er vanlig i mange lang at valgkampanjene tar slutt når folk begynner å avlegge sine stemmer.

Han peker også på at Telegram står i fare for å forsvinne fra app-butikkene til Google og Apple dersom han ikke følger den linjen disse gigantene legger seg på.

En plakat til ære for opposisjonsleder Aleksej Navalnyj blir dekket til i St. Petersburg i april 2021. Navalnyj sitter i dag i fengsel.

«Apple og Googles oligopol er en trussel mot ytringsfriheten,» skriver han.

Et oligopol er et system der noen svært få, store aktører kontrollerer hele markedet.

Reaksjonene mot Durov og Telegram har vært mange. Flere trekker begrunnelsen hans i tvil. De mener at han har latt seg presse av myndighetene. President Putin har tidligere truet med å blokkere Telegram fra internett i Russland.

– Han skylder på Apple og Google for å ha gitt etter for sensuren. Men timingen hans er verdt å legge merke til, skriver Moskva-korrespondent Max Seddon i Financial Times på Twitter.

Fakta Valget i Russland Det holdes valg i Russland denne uken, fra fredag til søndag. Her er navnet på noen av kandidatene som får stille – og på opposisjonspolitikere som er forhindret fra å delta: Regjeringspartiet Forente Russland har fått flere nykommere på sin valgliste. En av dem er lege Denis Protsenko . Han har ansvaret for Moskvas viktigste covid-19 sykehus og er blitt et symbol på Russlands kamp mot koronaviruset.

Maria Butina er et annet nytt ansikt. Hun ble i 2018 ble dømt til 18 måneders fengsel i USA for å ha operert som hemmelig agent for Russland. Da hun kom tilbake til Russland ble hun en hyppig gjest på statlig fjernsyn. Hun fikk oppmerksomhet for å sammenligne forholdene Kreml-kritikeren Aleksej Navalnyj har i fengselet med en «sommerleir».

To av president Vladimirs Putins mest kjente allierte er utenriksminister Sergei Lavrov (71) og forsvarsminister Sergej Shoigu (66). De står øverst på listen for Forente Russland og ventes å øke oppslutningen for partiet.

Nesten alle fremtredende Kreml-kritikere er blitt forfulgt og er blitt forhindret fra å stille: Blant dem er opposisjonspolitiker Andrej Pivovarov , som ledet opposisjonsgruppen «Åpent Russland». Han ble arrestert tidligere i år. 39-åringen har drevet valgkamp fra fengselet, ved hjelp av sin advokat og frivillige.

Opposisjonspolitiker Aleksej Navalnyj sitter i fengsel.

Den fremtredende russiske opposisjonspolitikeren Dmitrij Gudkov flyktet i sommer til Ukraina av frykt for å bli fengslet. (Kilde: NTB) Vis mer

Anklager om valgfusk

Valget i Russland er ikke forventet å skape noen betydelige endringer i maktstrukturen i landet. De 450 medlemmene i Dumaen, altså nasjonalforsamlingen, er på valg. I tillegg skal folket velge regionale og lokale representanter.

Partiet Det forente Russland har lenge hatt full kontroll over nasjonalforsamlingen og sitter på 336 av Dumaens 450 seter. Trolig vil Putins parti klare å beholde to tredjedeler av plassene også etter valget.

De fleste opposisjonskandidatene er enten arrestert eller tvunget i eksil. Mange er blitt nektet i å stille til valg. Dessuten er det allerede kommet inn en rekke meldinger om valgfusk.

For første gang på tre tiår er ikke valgobservatører fra Osse (Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa) til stede ved et russisk valg. Organisasjonen sier at russiske myndigheter stilte «urimelige krav» som ville gjort det umulig å gjennomføre arbeidet.

Søndag er siste valgdag.