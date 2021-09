Delfinjakt sjokkerer på Færøyene. Søndag ble 1400 dyr slaktet på én dag.

I et intervju med BBC kaller formannen i Færøyenes Hvalfangerforbund jakten for en «en stor tabbe».

Over 1400 delfiner ble fanget og slaktet på Færøyene søndag. Det er det største antallet som noen gang er slaktet i øyriket på én dag. Den omfattende jakten skaper reaksjoner også blant hvalfangerne selv.

15. sep. 2021 20:59 Sist oppdatert nå nettopp

Den ene delfinen etter den andre ble slaktet med kniv. Slik beskriver BBC delfinfangsten på Færøyene sist søndag.

Kvitskjevingene, en hvalart i delfinfamilien, ble jaget inn på grunt vann i den største fjorden i Nord-Atlanteren. På Skalabotnur-stranden i Eysturoy ble de så avlivet med kniv og trukket i land.

Totalt skal mer enn 1400 dyr ha blitt tatt i jakten. Det kan være den største fangsten på Færøyene noensinne, ifølge BBC.

De sterke bildene fra jakten er tatt av organisasjonen Sea Shepherd og viser hundrevis av delfiner i blodrød sjø. Det hele pågikk mens flere hundre mennesker sto på stranden og så på.

Færøyene er en øygruppe i det nordlige Atlanterhavet, midt mellom Norge og Island. Færøyene er underlagt Danmark. Siden 1948 har øyene hatt indre selvstyre og egen regjering.

– Forferdelig å se på

«Grindadrap» er betegnelsen for jakten på sjøpattedyr på Færøyene. Det er først og fremst snakk om grindhvaler, som tilhører delfinfamilien. Tradisjonen er blitt praktisert i hundrevis av år.

Samuel Rostøl fra Kvinesdal i Agder er dyrerettsaktivist og har vært vitne til syv slike jaktrunder i år. Han kom tilbake fra Færøyene etter et seks ukers opphold 10. september. Rostøl tilhører miljøorganisasjonen Sea Shepherd.

– Jakten starter når noen ser en flokk med delfiner som svømmer forbi. Da kjører man ut med motorbåter og jager dem inn mot en strand, der det samler seg en gruppe mennesker med rep og store metallkroker, sier Rostøl til Aftenposten.

Disse krokene presses inn i delfinenes pustehull når de kommer opp for luft. Så blir en etter en dratt mot land, stukket i nakken med en skarp lanse, for så så å bli drept, ifølge Rostøl.

– Det er helt forferdelig å se på, sier han.

Rostøl har delt en video fra jakten på Facebook. Videoen inneholder sterke bilder.

Delfinene blir halt på land og slaktet. Den tradisjonelle hvalfangsten er ikke forbudt, men dyrevernere er svært kritiske til praksisen.

En del av kulturell identitet

Den færøyske regjeringen sier at det i snitt blir fanget 600 grindhvaler hvert år. Tallene er lavere for kvitskjeving: 35 dyr i 2020 og 10 i 2019.

Jaktens støttespillere mener det er en bærekraftig måte å hente mat fra naturen på og en viktig del av deres kulturelle identitet.

Dyrerettighetsaktivister har lenge vært uenige. De ser på slaktingen som grusom og unødvendig. Søndagens jakt var intet unntak, ifølge BBC. Også denne gangen ble jakten fordømt av internasjonale grupper.

Men denne gangen ble også lokalbefolkningen sjokkert av jaktens omfang. Noen har også kritisert praksisen.

Bjarni Mikkelsen, marinbiolog fra Færøyene, setter jakten i et større perspektiv.

Overfor BBC slår han fast at dette er det største antallet delfiner som noen gang er drept i løpet av én dag på Færøyene.

Mikkelsen kan fortelle at den forrige rekorden var på 1200 delfiner i 1940.

Tabbe?

I et intervju med BBC erkjenner formannen i Færøyenes Hvalfangerforbund, Olavur Sjurdarberg, at jakten var overdrevet. Selv deltok han ikke i jakten.

– Det var en stor tabbe, sier Sjurdarberg.

Da flokken av delfinen ble funnet, anslo de ifølge Sjurdarberg at det var snakk om 200 delfiner. Først da fangstprosessen startet, fant de ut at det var langt flere dyr.

– Noen burde ha visst bedre. De fleste er i sjokk over det som skjedde, sier han. Sjurdarberg sier fangsten ble godkjent av lokale myndigheter og at ingen lover ble brutt.

Slike jakter er regulert på Færøyene. De er ikke-kommersielle og er organisert på lokalt nivå. Ofte er de spontane når noen oppdager en strøm av pattedyrene. For å delta må jegere ha et offisielt treningssertifikat som kvalifiserer dem til å drepe dyrene.

Jakten var lovlig

Å drepe hvitsidedelfiner er «lovlig, men ikke populært», sier Sjurdur Skaale, dansk parlamentsmedlem for Færøyene. Han møtte lokalbefolkningen på mandag. Folk var rasende, sier han.

Likevel forsvarer han jakten, som han mener var «human» hvis den ble gjort på riktig måte. Ved hjelp av riktig metoden bør det ta «mindre enn et sekund å drepe en hval», mener Skaale.

Miljøorganisasjonen Sea Shepherd har bestridt dette. De hevder at slaktingen av delfiner og hvaler sjelden er en så kort prosess som færøysk regjering gir inntrykk av. De mener dyrene risikerer å lide lenge.

Undersøkelser tyder på at de fleste er imot masseslakting av delfiner på Færøyene.

– Vi gjorde en rask meningsmåling i går med spørsmål om vi skulle fortsette å drepe delfinene. Litt over 50 prosent sa nei. Litt over 30 prosent sa ja, forteller Trondur Olsen. Han er journalist for den færøyske allmennkringkasteren Kringvarp Foroya.