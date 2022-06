Valgsmell for Macron – kan miste flertallet i nasjonalforsamlingen

Frankrikes president Emmanuel Macrons allianse i nasjonalforsamlingen ligger an til å få flest seter. Likevel mister de trolig flertallet, ifølge prognoser.

Frankrikes president Emmanuel Macron og hans allianse mister flertallet i nasjonalforsamlingen, ifølge prognoser. Her avla Macron sin stemme søndag.

NTB-AFP

19. juni 2022 20:02 Sist oppdatert 11 minutter siden

Macrons allianse Ensemble ligger an til å vinne mellom 200–260 seter. Det trengs 289 seter for å få flertall i den franske nasjonalforsamlingen.

Ved forrige valg i 2017 fikk sentrum-høyre-alliansen Ensemble 389 seter. Rrets resultat er dermed en betydelig nedgang.

– Dette er langt fra det vi håpet på, sier budsjettminister Gabriel Attal i en kommentar.

– Vi har fått det beste resultatet, men det er en førsteplass som åpenbart er skuffende, sier justisminister Eric Dupond-Moretti.

Resultatet kan bety at Macron må vinne støtte fra sine høyreorienterte politiske motstandere, for eksempel republikanerne, hver gang han trenger gjennomslag for sine saker. Det kan gjøre det vanskelig for presidenten å få gjennomført sine politiske ambisjoner og valgløfter.

Beste valgresultat

Høyrepopulistiske Marine Le Pen og hennes parti Nasjonal samling ligger an til å gjøre et byks i antallet seter i nasjonalforsamlingen. Det viste prognosene som kom da valglokalene stengte klokken 20. I valget for fem år siden vant Le Pens parti kun åtte mandater.

I år kan de ende opp med rundt 80 mandater og sitt beste valgresultat noensinne.

– En tsunami, sier nestleder i Nasjonal samling, Jordan Bardella, om resultatet.

Støttespillerne til Jean-Luc Mélenchon og hans venstreallianse Nupes jubler over prognosene som kom klokken 20.

Samtidig ser det ut til at den nye alliansen av flere venstreorienterte partier med navnet Nupes, med frontfigur Jean-Luc Mélenchon i spissen, får nest flest seter med 149–200.

Første runde i parlamentsvalget i Frankrike ble holdt for en uke siden. Her ble Nupes og Ensemble omtrent like store.

Lav valgdeltagelse

Valgdeltagelsen i valgets andre runde ser ut til å bli omtrent like laber som i den første. Analyser gjort på vegne av franske medier rett før valglokalene stengte anslår valgdeltagelsen til å ende på 46 prosent.

Klokken 17 hadde 38 prosent av Frankrikes stemmeberettigede trosset hetebølgen og gjort sin borgerplikt. I forrige runde var tallet 39 prosent klokken 17.

Eksperter spådde i forkant av valget at valgdeltagelsen ville ende på under 50 prosent.

Samtlige 577 representanter i nasjonalforsamlingens underhus er på valg. De velges i enkeltmannskretser over hele landet.