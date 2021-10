Sent i september kom ordren som gjorde 400 familier husløse. Taliban kaster ut tusenvis i Afghanistan, ifølge HRW

Human Rights Watch slår alarm om utviklingen.

Taliban-soldater holder vakt i Helmand-provinsen sør i Afghanistan. Her har Taliban-soldater og lokale militser kastet ut flere familier fra hjemmene sine de siste ukene.

De fikk ikke tid til å samle eiendelene eller høste avlingene sine. Hjemmet deres var nå Talibans eiendom. Minst seks menn som gjorde motstand, ble kastet i fengsel. Fire av dem sitter fortsatt der.

Slik ble 400 familier kastet ut av hjemmet sitt i provinsen Helmand sør i Afghanistan, ifølge Human Rights Watch.

I alt har det samme skjedd tusenvis av familier nord og sør i Afghanistan, melder organisasjonen.

– De kaster ut folk uten noen form for begrunnelse eller lovlig prosess. Samtidig truer de med militær makt, sier assisterende direktør Patricia Gossmann.

Særlig én minoritet er hardt rammet.

Hvem som kastes ut, er langt fra tilfeldig. De fleste er minoriteter og politiske motstandere av Taliban. De tomme husene blir gitt som belønning til egne støttespillere.

Ifølge lokale medier, har Taliban alliert seg med flere lokale militser for å få gjennomført utkastelsene.

Særlig én minoritet blir hardt rammet: Hazaraene. De er den tredje største folkegruppen i Afghanistan. De er i all hovedsak sjiamuslimer som bor sentralt i landet.

Hazaraene har vært en undertrykt folkegruppe i flere århundrer. De ble også forfulgt av det første Taliban-regimet på midten av 90-tallet. Rett etter at Taliban tok makten på ny i august, drepte de 11 soldater i den afghanske hæren fordi de var hazarfolk.

De fleste utkastelsene har skjedd i 15 landsbyer i provinsene Daykundi og Uruzgan midt i landet, ifølge Human Rights Watch. Der ble 2800 hazarfolk kastet ut i september, skriver organisasjonen.

Tidlig i oktober skal det også ha skjedd utkastelser i Balkh-, Kandahar og Helmand-provinsene, nord og sør i landet:

Usikkerhet siden kuppet

Tiden etter at Taliban tok makten har vært preget av stor uro i Afghanistan. Flere organisasjoner har ropt varsko om regimets brudd på menneskerettigheter. Blant annet kutt i pressefriheten og forbud mot arbeid og studier for kvinner.

Flere kvinnelige dommere er blitt avsatt av Taliban. De frykter nå for livene sine, skriver The New York Times.

Taliban lovte først at regjeringen skulle gjenspeile det etniske og religiøse mangfoldet i landet. Nå er den i all hovedsak satt sammen av menn fra samme sunni-muslimske gruppering, som har vært lojale mot Taliban.

Presser befolkningen før vinteren

Talibans utkastelser skjer mens situasjonen i landet allerde er kritisk.

Ifølge FN har mer enn 665.000 mennesker blitt drevet på flukt i landet, etter å ha blitt drevet fra hjemmene sine av tørke, økonomisk situasjon eller voldelige konflikter. Og det er bare i løpet av 2021. Totalt er rundt fire millioner i landet husløse.

– Det er spesielt grusomt at familiene kastes ut nå som de egentlig skulle høstet avlingene sine. Det er like før vinteren setter inn, sier Gossman.

Ifølge Verdensbanken lever over 60 prosent av familiene i Afghanistan av jordbruk. Disse er avhengige av å få høstet avlingene sine før den ofte svært kalde vinteren setter inn.

Jordbruk er viktig for de fleste familier, også for hazarfolk. Her høstes poteter i Bamiyan-provinsen.

I stedet tvinges de nå vekk fra gårdene sine. Uten å få tid til å hverken bevise eierskapet sitt eller mulighet til å klage på utkastelsen.

– Taliban er nødt til å stanse tvangsutkastelsen av hazarfolk og andre, og løse eventuelle eiendomstvister i henhold til loven, sier Gossman.

Mye av dokumentasjonen på hvem som eier hva i Afghanistan er gått tapt i løpet av den tiårslange borgerkrigen i landet. Det har skapt en kaotisk situasjon der mange ber Taliban støtte sine krav til samme landområder, skriver The Guardian.