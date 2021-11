31 mennesker mistet livet i Den engelske kanal

31 mennesker som var på vei til Storbritannia omkom da en båt full av migranter sank i Den engelske kanal. Boris Johnson har kalt inn til krisemøte.

Franske politifolk patruljerer stranden i Wimereux, på leting etter migranter som forsøker å krysse Den engelske kanal til Storbritannia.

NTB-AFP

24. nov. 2021 18:53 Sist oppdatert nå nettopp

Det er den dødeligste ulykken som har rammet denne travle migrantruten mellom Frankrike og Storbritannia siden den ble tatt i bruk i stor skala i 2018, ifølge nyhetsbyrået AFP.

– Denne katastrofen i Kanalen er en tragedie, tvitrer Frankrikes statsminister Jean Castex.

Frankrikes innenriksdepartement opplyste onsdag ettermiddag at patruljefartøyer fant døde og bevisstløse mennesker i vannet etter at en fisker slo alarm. 31 mennesker er døde og to personer ble reddet. I følge den franske innenriksministeren er det fem kvinner og en liten jente blant de døde. De dro i båt ut fra Dunkerque øst for Calais i en båt med rundt 50 mennesker om bord.

Tre helikoptre og tre båter deltok i letingen etter overlevende, ifølge lokale myndigheter.

Franske politifolk patruljerer området rundt den tidligere migrantleiren kjent som «jungelen» i Calais nord i Frankrike. Tusenvis av mennesker forsøker hvert år å ta seg over Den engelske kanal til Storbritannia fra dette området. For mange ender det med døden.

Åpner drapsetterforskning

Fransk påtalemyndighet har åpnet etterforskning av uaktsomt drap, og Storbritannias statsminister Boris Johnson har kalt inn til krisemøte.

Frankrikes innenriksminister Gérald Darmanin var onsdag på vei til stedet.

– Den kriminelle naturen til smuglerne som organiserer disse overfartene kan ikke fordømmes nok, tvitrer Dramanin.

– Mine tanker er hos de mange savnede og skadede, ofre for kriminelle smuglere som utnytter deres fortvilelse, sier Castex.

Flere

I følge fiskere reiste flere migranter enn vanlig ut fra frankrikes nordlige kyst på onsdag. De ville utnytte seg av rolige havforhold. Samtidig var vannet bitende kaldt.

Tidlig onsdag så reportere fra Reuters en gruppe med over 40 migranter reise ut i en jolle på vei mot Storbritannia.

Krangler om håndteringen

Ulykken skjer mens Storbritannia og Frankrike fortsetter å krangle om hvordan de skal håndtere strømmen av migranter og flyktninger. Britene har bedt Frankrike innføre strengere tiltak for å hindre at de legger ut på reisen.

Ifølge franske myndigheter har 31.500 mennesker forsøkt å ta denne veien til Storbritannia hittil i år. 7.800 mennesker er reddet på sjøen, og tallene er doblet siden august.

Før onsdagens tragedie har 14 mennesker hittil i år druknet i forsøk på å komme seg til Storbritannia.