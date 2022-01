Uvaksinert stjerne kastes ut av Australia. Folks holdning til vaksinen har endret seg markant.

Novak Djokovic er verdens beste tennisspiller, men får ikke delta i årets første storturnering.

Novak Djokovic på flyplassen i Melbourne og på vei ut av Australia.

16. jan. 2022 15:42 Sist oppdatert nå nettopp

Serberen dro til Melbourne for å vinne Australian Open for tiende gang. Med seier ville han stått alene på toppen av listen over herrespillere med flest seire i de fire store Grand Slam-turneringene.

Søndag, dagen før første kamp, kom imidlertid den endelige beskjeden fra australsk rett. De opprettholder avgjørelsen fra landets immigrasjonsminister. Serberens visum er kansellert. Han må forlate landet.