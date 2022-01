Skrur på 5G i USA. Flyselskap advarer om forsinkelser og store økonomiske tap

Amerikanske flyselskaper advarer om at 5G kan hindre landinger når det er dårlig sikt. De hevder tusenvis av fly kan bli forsinket. Teleselskapene er ikke enig.

Et fly fra selskapet Southwest Airlines lander i San Diego i California. Flyselskapene mener det er risiko for at 5G-nettet i USA påvirker flyenes instrumenter.

18. jan. 2022 11:35 Sist oppdatert 6 minutter siden

5G skal gi oss alle raskere mobilsamband. Det er på full fart inn i Norge og mange andre land.

Men i et brev tirsdag advarer topplederne i USAs største flyselskaper om at det kan bli «katastrofale forstyrrelser» for både reising og transport av varer om teleselskapene ruller ut 5G-teknologien. I tidligere uttalelser er det vist til at det nye systemet kan skape trøbbel for utstyret flyene bruker til å måle høyde.

Onsdag denne uken slår landets to største teleselskaper, AT&T og Verizon, på sitt nye 5G-nett. Dette er et nett som kalles C-bånd 5G, en teknologi som benytter en båndbredde mellom 3,7 og 3,98 GHz.

United Airlines er et av flyselskapene som advarer om konsekvensene av det nye 5G-nettet i USA.

De store flyselskapene og teleselskapene har kranglet om dette lenge, men er ikke blitt enige. Mandag kveld satt flyselskapenes sjefer i lange møter med blant annet transportminister Pete Buttigieg.

Advarslene fra American Airlines, Delta Air Lines, United Airlines, Southwest Airline og flere andre, er virkelig alvorlige:

Flere store flytyper kan bli ubrukelige.

Mange flyvninger, inkludert fra utlandet, kan fra onsdag denne uken bli kansellert.

Titusener av amerikanere kan bli strandet utenlands.

Amerikansk luftfart kan bli rammet av kaos.

Hva er det som truer flytrafikken?

Det amerikanske luftfartstilsynet (FAA) har advart om at 5G-trafikken kan forstyrre instrumenter som gir flyene informasjon om hvilken høyde flyene befinner seg på. Dette er teknologi som gjør det mulig å lande selv når det er dårlig sikt.

– På en dag som i går kunne 1100 flyvninger og 100.000 passasjerer blitt rammet av kanselleringer, omflyvninger og utsettelser, skriver flyselskapene i et brev til amerikanske myndigheter. Det melder Reuters.

Flyselskapene vurderte mandag kveld amerikansk tid å kansellere noen fly fra utlandet som etter planen skal lande i USA på onsdag.

En pilot viser frem radiohøydemålerne som hjelper flyene med å lande når det er dårlig sikt.

Løsningen flyselskapene har forslått, er en 3,2 kilometer bred sone rundt flystripene der det ikke skal være noen 5G-master.

AT&T og Verizon betalte 700 milliarder kroner for rettighetene til å bygge ut 5G med C-båndet. De har allerede gått med på en buffersone rundt 50 flyplasser og har tatt andre skritt for å redusere forstyrrelser de neste seks månedene. Implementeringen av 5G-nettet ble utsatt med to uker, men onsdag er denne utsettelsen over.

Teleselskapene hevder 5G-teknologien de bruker allerede er tatt i bruk i 40 land uten at det har forstyrret flytrafikken.

Det amerikanske luftfartstilsynet sa søndag at de hadde klarert 45 prosent av den kommersielle amerikanske luftfartsflåten for landinger med lav sikt ved mange flyplasser der 5G tas i bruk. De venter å gi flere godkjenninger innen onsdag.

Luftfartstilsynet: Ikke opplevd 5G-problemer i Norge

5G-utrullingen er allerede i gang i Norge og flytrafikken har hittil ikke opplevd problemer, melder NTB.

Seksjonssjef Henning Tennes for Flyplass og flysikring i Luftfartstilsynet opplyser til NTB at de ikke har opplevd slike problemer i Norge.

– Vi har ikke opplevd lignende problemer i Norge, men vi er kjent med problematikken i USA. Luftfartstilsynet følger opp dette temaet her i Norge kontinuerlig, og det er utført en test ved en norsk lufthavn. Denne ga ikke negative utslag, sier han.

Han sier Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) også er gjort oppmerksomme på temaet.

Også i andre europeiske land er 5G-teknologien allerede i bruk. Det er EUs luftfartstilsyn Easa som leder oppfølgingen av saken. De har ifølge Reuters tidligere uttalt at problemet er spesifikt til amerikansk luftrom, og at det «på dette stadium ikke er identifisert noen risiko for utrygge forstyrrelser».

Her blir utstyr tilknyttet Verizons 5G-nett utplassert i Orem i Utah. Bildet er tatt i desember 2019.

Bruker ulike tekniske løsninger i Europa

Det er forskjell på 5G-utbyggingen i USA og den man har i Norge og resten av Europa. Den viktigste forskjellen i denne sammenhengen er hvilken frekvens man benytter seg av.

Amerikanerne benytter seg av frekvenser på opptil 4 GHz, mens man i Europa bruker en frekvens som ligger mellom 3,4 og 3,8. Det betyr at amerikanernes 5G-frekvens ligger nærmere frekvensen for radiohøydemålerne på fly, som ligger på 4,2 til 4,4 GHz. Risikoen for forstyrrelser kan dermed være større i USA enn i Europa.

– Det er en stor frekvensavstand på den europeiske løsningen, sammenlignet med det amerikanerne bruker. Det er en betydelig forskjell, sier avdelingsdirektør John-Eivind Velure i Spektrumsavdelingen i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom).

Han sier de aldri kan garantere at det ikke skjer forstyrrelser på radiokommunikasjon. Men de anser risikoen for å være lav.

– Vi har heller ikke påvist dette i målinger og så langt vi kjenner til har heller ingen andre europeiske land gjort det, sier Velure.

Risikoen for forstyrrelser vil kunne bli lavere dersom 5G-mastene plasseres lenger unna flystripene. Men det vil gå ut over utbyggingen av 5G-nettet i et meget attraktivt område der mange ferdes.

– Er det noen grunn til bekymring for nordmenn som vil reise til USA?

– Dette er litt på siden av mitt fagfelt, men jeg legger til grunn at luftfartsmyndighetene ivaretar sikkerheten. De flyr ikke hvis det ikke er sikkert, sier Velure.