Spionteknologi i kampen mot koronasmitte

10.000 kameraer skal følge med på hvem som treffer hvem. Om én av dem er smittet, går alarmen.

Borgere i Bucheon er vant med å bli testet. Bildet er fra mai i fjor.

23. des. 2021 22:21 Sist oppdatert nå nettopp

Pandemien tester grensene for personvern. I Norge grep Datatilsynet inn mot myndighetens første app for smittesporing. Den gikk for langt i å kartlegge brukerne.

Mange regjeringer slipper slike hensyn. I Qatar er det for eksempel forbudt å bevege seg utenfor hjemmet uten smarttelefon med en aktiv sporingsapp, skriver Forbes.

The Los Angeles Times skrev nylig at flere regjeringer ser ut til å bruke pandemien til å teste grensene for personvern.

TV-overvåket smittevern

Myndighetene i Sør-Korea forbereder et forsøk i Bucheon. Det er et av landets tettest befolkede områder. I byen finnes det allerede rundt 10.000 overvåkingskameraer. Nå skal de brukes til smittesporing.

Byens 800.000 innbyggere skal følges. Ved hjelp av kunstig intelligens kan smittesporerne raskt finne ut hvem som har vært i kontakt med en smittet.

Programmet vil også avsløre om de bruker munnbind, melder Reuters.

Dette kommer på toppen av andre metoder Sør-Korea bruker i smittesporing. Befolkningen har allerede vennet seg til et system som bruker data fra mobiltelefoner, kredittkort og kameraer.

Nå vil myndighetene bruke kunstig intelligens for å analysere bildene. Det kan gjøre jobben utrolig mye raskere enn manuell analyse.

Skeptiske politikere

Sør-Koreas kamp mot pandemien har på mange måter vært en suksesshistorie. Landet med nær 52 millioner innbyggere har hatt 5000 covidrelaterte dødsfall.

I november løsnet myndighetene på pandemitiltakene. Men lille julaften ble det satt ny smitterekord. Nesten 7000 ble registrert som syke. Nå er tiltakene strammet inn igjen.

Befolkningen har i all hovedsak støttet politikerne og fulgt opp reglene.

Men opposisjonspolitikeren Park Dae-chul er skeptisk til de nye planene.

Det var ham som ga dokumentasjonen til journalistene fra Reuters. Målet hans er debatt om det han kaller «regjeringens plan om å bli Storebror». det er en henvisning til romanen 1984.

Han frykter at regjeringen vil bruke pandemien til å øke kontrollen over borgerne.



Sør-Korea har klart seg forholdsvis bra gjennom pandemien, takket være mye testing og strenge regler.

Ser ikke problemet

Reuters tok kontakt med en embetsmann i Bucheon. Vedkommende så ikke problemet. Ifølge myndighetene kommer ikke prosjektet i konflikt med personvernet. Det er utelukkende snakk om smittesporing. Og det skal være mekanismer som sikrer mot at dataene brukes på andre måter.

Advarte i mars

Allerede i mars i år publiserte Columbia University i New York en artikkel om at flere land ser på lignende overvåking. Det skjer tilsynelatende med de beste motiver. Målet er å bekjempe pandemien.

Ifølge artikkelforfatteren byr ansiktsgjenkjenning på helt nye muligheter.

Allerede i mars var det signaler om at Kina, Russland, India, Polen og Japan hadde planer om slik overvåking. Også enkelte amerikanske delstater skal ha vurdert teknologien.

Dette er nye metoder og det kan være vanskelig å finne lover som er tilpasset de nye mulighetene.