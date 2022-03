Dette har skjedd i natt: Tvil rundt jagerflyene

Her er de viktigste nyhetene fra krigen i Ukraina på dag 14.

Ukrainere flykter fra Irpin i utkanten av Kyiv tirsdag 8. mars. Antallet flyktninger fra krigen har passert to millioner mennesker.

9. mars 2022 06:17 Sist oppdatert nå nettopp

Nye luftangrep i natt, blant annet mot Kyiv - og diplomatiske forvinklinger om Polens forslag om å sende Mig-jagerfly til Ukraina.

Den russiske invasjonen av Ukraina fortsetter med harde kamper i flere byer.

Pentagon: «Ikke holdbart» å sende Mig-jagerfly til Ukraina

Tirsdag foreslo Polen å sende 28 jagerfly av typen Mig-29 til Ukraina. Forslaget gikk ut på at flyene først skulle overføres til en amerikansk base i Tyskland, og deretter videre til Ukraina.

I natt gikk amerikanske forsvarsmyndigheter mot dette forslaget.

– Vi fortsetter å konsultere Polen og våre andre Nato-allierte om denne saken og de vanskelige logistiske utfordringene den utgjør, men vi tror ikke at Polens forslag er holdbart, sa talsmann for Pentagon John Kirby.

Forsvarsdepartementets talsmann sa også at utsiktene til at jagerflyene stilles til rådighet for USA, og ved at de deretter tar av fra en amerikansk Nato-base for å fly inn i luftrom som Russland bestrider, gir «alvorlige bekymringer for hele Nato-alliansen».

To polske Mig 29 (øverst) og to polske F-16 under et flyshov i Polen.

Tirsdagens melding fra Polen ser ut til å ha overrasket amerikanerne.

– Jeg var i et møte der jeg burde ha hørt om det, like før jeg kom til høringen i Senatet, så jeg tror at det faktisk var et overraskelsesskritt fra polakkene, sa det amerikanske utenriksdepartementets statssekretær Victoria Nuland i Senatet.

På spørsmål fra en senator om hvorvidt amerikanske tjenestemenn var koordinert med Polen før Warszawa kom med kunngjøringen, svarte Nuland:

– Ikke så vidt jeg vet.

Situasjonen i Tsjernobyl forverres

Situasjonen ved det tidligere atomkraftverket i Tsjernobyl er blitt forverret etter at Russland tok det, ifølge Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA).

Rundt 210 teknikere og lokalt ansatte sikkerhetsvakter har vært på jobb i det nedlagte kjernekraftverket i nesten to uker uten stans. Årsaken er at det ikke har latt seg gjøre å sende inn nye skift etter at Russland grep kontrollen over anlegget.

De har mat og vann, men situasjonen deres forverres, ifølge IAEA.

I tillegg har ikke IAEA lenger kontakt med overvåkingsutstyr i anlegget. Slikt utstyr gjør det mulig for IAEA å vite at alt kjernefysisk materiale er på plass.

– Jeg er dypt bekymret over den vanskelige og stressende situasjonen som de ansatte står overfor, og den potensielle risikoen det utgjør for kjernefysisk sikkerhet, sier IAEAs generaldirektør Rafael Grossi.

Det haster med å få avløsning og få et nytt skift på plass, ifølge IAEA.

Ukrainske flyktninger på togstasjonen i Lviv på vei til den polske grensen.

Ukrainske myndigheter: 6.700 evakuert fra Sumy

Rundt 5.000 ukrainere og rundt 1.700 utenlandske studenter ble evakuert fra Sumy via en humanitær korridor tirsdag, ifølge ukrainske myndigheter.

Sumy er den første av fem utvalgte byer der opprettelse av humanitære korridorer har fungert. Byen ligger rundt 30 kilometer fra grensen mot Russland. Russiske styrker har angrepet byen i flere dager.

Evakueringen av sivile fra byen skal fortsette onsdag.

En ukrainsk soldat går forbi et nedskutt russiske Su-34-fly i et ødelagt hus i Kharkiv.

Nye luftangrep flere steder i Ukraina

Russiske kampfly har gjennomført nye luftangrep mot boligområder i Ukrainas østlige og sentrale deler, ifølge ukrainske myndigheter.

Kampene fortsatt rundt de ukrainske byene som er under angrep, ifølge den ukrainske generalstaben.

Kamper pågår blant annet i grenseområdene mellom Ukraina og Russland i nord og nordvest, og ved Kharkiv, Kyiv, Mariupol, Mykolajiv og Tsjernihiv.

I Kyiv gikk flyalarmen flere ganger i natt i forbindelse med missilangrep.

To personer, blant dem et sju år gammelt barn, ble drept i byen Tsjuhujiv like øst for Kharkiv i det østlige Ukraina sent tirsdag kveld, ifølge ukrainske myndigheter.

I byen Malyn i Zjytomyr-regionen vest for hovedstaden Kyiv ble minst fem mennesker, blant dem to barn, drept i et russisk luftangrep, ifølge myndighetene.

Russisk artilleriild har vært rettet mot utkanten av Kyiv, der sivile er blitt tvunget til å gjemme seg mens forsyning av vann, mat og elektrisitet er stanset, ifølge Yaroslav Moskalenko, en offentlig tjenestemann som koordinerer humanitær innsats i Kyiv-regionen.

Han sier beskytningen gjorde det umulig å hente likene av fem mennesker som var blitt drept da kjøretøyet de satt i, ble beskutt i Borodjanka nær Kyiv, samt likene av tolv pasienter på et psykiatrisk sykehus. Han sier også at ytterligere 200 pasienter sitter fast uten mat og medisin.

Ødelagte russiske stridsvogner i Sumy-regionen, ifølge bilder fra det ukrainske forsvarsdepartementet.

Japan sender militærutstyr til Ukraina

Japan har sendt skuddsikre vester til Ukraina. Dette er første gang landet gjør dette, siden Japan må overholde sin pasifistgrunnlov etter andre verdenskrig.

Japans grunnlov medfører strenge retningslinjer som forbyr levering av forsvarsmateriell fra Japan til parter i konflikt. Tirsdag ble retningslinjene oppdatert slik at det nå er mulig å tillate utsendelse av forsvarsutstyr etter ordre fra forsvarsdepartementet, til bruk av Ukraina etter Russlands invasjon.

Vestene ble sendt tirsdag, ifølge departementet. Forsendelsen er oppfølging av en anmodning fra Ukrainas myndigheter fredag i forrige uke, melder CNN.

Japan planlegger også å sende annet ikkedødelig utstyr som mat, hygieneartikler, kameraer, strømgeneratorer, telt og vinterklær til Ukraina, ifølge forsvarsdepartementet i Tokyo.

Amerikanske luftvernraketter til Polen

USA sender to luftvernrakettsystemer til Polen. Hensikten er å beskytte Nato-allierte land under Russlands pågående invasjon i Ukraina, ifølge USA.

– Dette er et forsiktighetstiltak til forsvarsbruk og som understreker vår forpliktelse overfor artikkel fem, og skal på ingen måte være til støtte i offensive operasjoner, står det i en uttalelse fra USAs Europa-kommandos talsmann Adam Miller, med henvisning til Natos artikkel fem om at et angrep på ett medlemsland er et angrep på alle Nato-medlemmene.

– Hvert skritt vi tar har til hensikt å avverge angrep og forsikre våre allierte, sier han ifølge CNN.

Patriot er et luftvernrakettsystem som kan skyte ned og ødelegge innkommende kortdistanseraketter, avanserte luftfartøy og krysserraketter.

Ukraina tilbyr statsborgerskap til fremmedkrigere

Fremmedkrigere som drar til Ukraina for å kjempe mot Russlands invasjon, skal få tilbud om ukrainsk statsborgerskap, ifølge ukrainske medier.

– Hvis utenlandske statsborgere er interessert i å få ukrainsk statsborgerskap, legger vår lovgivning til rette for en slik mulighet, sier landets viseinnenriksminister Jevhenij Jenin til ukrainsk fjernsyn ifølge nyhetsbyrået Ukrinform.

Tusener av mennesker antas å ha dratt til Ukraina for å kjempe i krigen, skriver The Guardian.