UD jobber for å få ut nordmenn fra Afghanistan, men vil ikke opplyse hvor mange som har kontaktet dem

Her blir 640 afghanere evakuert med et transportfly fra det amerikanske forsvaret søndag. Også norske myndigheter jobber med en evakueringsplan for nordmenn.

Mens USA har evakuert flere tusen personer fra Afghanistan, har ikke norske myndigheter noe tall på hvor mange nordmenn som befinner seg i landet.

18. aug. 2021 11:13 Sist oppdatert nå nettopp

Fremdeles befinner et ukjent antall norske statsborgere seg i Afghanistan, der den islamistiske opprørsbevegelsen Taliban i helgen tok kontrollen over hovedstaden Kabul i en lynoffensiv som overrumplet både Nato-land og afghanske sikkerhetstyrker fullstendig.

Flere av de som sitter fast har afghansk bakgrunn. I tillegg jobber norske myndigheter med å få ut lokalt ansatte afghanere som har jobbet for Norge.

En av nordmennene som sitter fast, er Akbar fra Viken. Aftenposten har snakket med sønnen hans, Zaki, som er i Norge. Siden faren har jobbet for USA og befinner seg i Afghanistan, vil de ikke stå frem med fullt navn. Nå som Taliban har kontroll over landet, ønsker faren å komme seg ut av landet.

Taliban inntok presidentpalasset søndag etter at president Ashraf Ghani flyktet fra landet. Nå vil flere tusen afghanere ut av landet.

– Faren min har vært der i litt over en måned på grunn av en jobbreise. De siste dagene har han kjøpt flybillett to ganger, men har ikke klart å fly ut fordi flyplassen har vært stengt. Vi er svært bekymret for ham, sier Zaki.

Han har også vært i kontakt med Utenriksdepartementet (UD), men sier at familien ikke har fått noe tilfredsstillende tilbakemelding på hva som skjer med nordmenn som sitter fast i Afghanistan.

– Vi vet ikke hva vi skal gjøre. Egentlig forventer vi ikke noe særlig fra UD nå. Situasjonen i Kabul er svært kaotisk. Nå sitter pappa hjemme og venter på at situasjonen blir bedre og at flyplassen gjenåpner.

Det har vært svært kaotisk ved Kabuls internasjonale flyplass, her avbildet tirsdag ettermiddag.

Zaki anslår at over 100 norsk-afghanere sitter fast i landet.

En annen Aftenposten har snakket med de siste dagene er en mann i slutten av 20-årene som er gift med en afghansk kvinne. De har to barn på 4 og 5 år. Heller ikke han ønsker å stå frem med navn eller for mange detaljer om sitt eget liv, av hensyn til familiens sikkerhet.

– Vi er livredde og frykter for våre liv. Situasjonen her i Kabul er veldig uoversiktelig, og det er grupper av væpnede menn som patruljerer i gatene i biler og på motorsykler. Det er vanskelig å si om dem som stopper folk på gaten, tar seg inn i hus eller bedrifter er Taliban, fra andre grupperinger eller om de er tyver, sier mannen.

Han kom til Norge på slutten av 2000-tallet som mindreårig asylsøker. De siste årene har han jobbet ved en privat bedrift i den afghanske hovedstaden.

Han fikk utdannelse i Norge og har norsk statsborgerskap, men det har ikke hjulpet på hans og familiens vanskelige situasjon. Hverken kona eller barna er norske statsborgere.

– Jeg var i kontakt med ambassaden i forrige uke. De kunne ikke hjelpe oss, og svarte at jeg måtte reise alene til Norge for å søke om å få familien dit. Så kontaktet jeg UD via e-post. De har svart meg at de ikke kan hjelpe meg fordi jeg står som utvandret fra Norge i folkeregisteret siden 2017, sier mannen.

Taliban-krigere holder vakt i områdene rundt den amerikanskkontrollerte delen av flyplassen i Kabul. Disse to står ved innenriksdepartementet, kun et par hundre meter unna.

– Hva vil du gjøre nå?

– Jeg kan ikke forlate kona og barna her, men samtidig er situasjonen veldig alvorlig og farlig for meg. Hvis jeg på et senere tidspunkt skulle dukke opp på flyplassen i Kabul med norsk, rødt pass vil det komme masse spørsmål fra Taliban-vaktene om hva jeg egentlig gjør her i landet, svarer han.

Familien vurderer nå å flykte ut av landet via Pakistan, men også det er en utrygg fluktrute.

I helgen snakket Aftenposten med nordmannen Terje Watterdal som er i Kabul. Han har denne uken prøvd å komme seg ut av landet, men sitter ifølge flere medier fremdeles fast i landet.

UD: Vil ikke gi ut tall

Da Aftenposten snakket med Utenriksdepartementet (UD) onsdag morgen, ønsket de ikke å opplyse hvor mange personer i Afghanistan som har kontaktet dem.

– Utenriksdepartementet er i kontakt med mange norske borgere som er i en vanskelig situasjon. Å registrere seg i reiseregistrering.no er frivillig. Vi har derfor ikke tall på hvor mange nordmenn som oppholder seg i enkeltland.

Det sier Ragnhild Simenstad. Hun er pressetalsperson i UD.

– Situasjonen i Afghanistan er uoversiktlig og utvikler seg raskt. Vi samarbeider tett med flere land for å få best mulig oversikt, legger hun til.

Utenriksdepartementet har varslet en pressekonferanse om situasjonen klokken 12.15.

Har frarådet alle reiser siden 2018

Norske myndigheter har siden 23. mars 2018 frarådet alle reiser og opphold i Afghanistan på grunn av sikkerhetssituasjonen.

– Siden 4. august i år har vi også oppfordret alle norske borgere til å forlate landet. Vi oppfordrer norske borgere som likevel er i Afghanistan til å registrere seg i reiseregistrering.no for å få informasjon fra Utenriksdepartementet, sier Simenstad.

Det har vært kaotiske tilstander på flyplassen i Kabul siden helgen. Flere mennesker er blitt drept. Bildet viser afghanere som løper ved siden av et amerikansk militærfly på rullebanen mandag.

Så lenge ambassaden i Kabul er stengt, kan ikke UD yte konsulær bistand til norske borgere i landet. Alle som kontakter ambassaden i Kabul på e-post eller telefon blir rutet videre til Utenriksdepartementets operative senter. Det er døgnbemannet alle dager i uken og svarer på henvendelser både på telefon og e-post. Akkurat nå følger de opp mange henvendelser fra norsk-afghanere.

UD jobber samtidig med en evakueringsoperasjon nå, men ønsker ikke å gå i detaljer av sikkerhetsgrunner.

– UD jobber på spreng med å evakuere våre lokalt ansatte afghanere og deres familier til Norge. Vi er glad for at vi fikk evakuert norsk personell, og vi vil fortsette å evakuere så fort det åpner seg muligheter. Men dette er en svært krevende operasjon, og vi må være forberedt på at det kan ta tid, sier Simenstad.

Nordmenn evakuert via Pakistan

Mens norske myndigheter har lagt lokk over hvor mange nordmenn som fremdeles er i landet og hvordan de skal hentes ut, er andre land mer åpne med tanke på sine evakueringsplaner.

14 nordmenn og en utenlandsk statsborger med lovlig opphold i Danmark er evakuert fra Afghanistan i et dansk fly, ifølge danske myndigheter.

Ingen dansker var om bord på evakueringsflyet, ifølge utenriksdepartementet i Danmark.

Flyet tok av fra Islamabad i Pakistan ved 21-tiden tirsdag kveld norsk tid med de 15 personene om bord. Pakistan bistår i evakueringen av danske borgere og afghanere som har arbeidet for Danmark.

Amerikanske militærledere, inkludert lederen for USAs sentalkommando, fotografert mens de planlegger beskyttelsen av flyplassen i Kabul tirsdag.

Til sammenligning har amerikanske styrker så langt evakuert 3200 personer fra Afghanistan. 1100 av disse på tirsdag, opplyser Det hvite hus.

– I dag har amerikanske militærflyvninger evakuert anslagsvis 1 100 amerikanske statsborgere, personer med fast opphold i USA, og deres familier, på 13 flyvninger, sier en talsperson for Det hvite hus.

– Nå som vi har fått på plass denne flyten, regner vi med at tallene kommer til å stige, sier vedkommende videre.

Talspersonen, som uttaler seg på betingelse av anonymitet, sier at de 3200 som er hentet ut fra Afghanistan til nå, omfatter amerikansk personell, samt nesten 2000 afghanere. Ifølge beregninger fra Pentagon er det fremdeles 5–10.000 amerikanske statsborgere i Kabul-området.

Vil hente ut 20.000 afghanere

Også Storbritannia har planer om å hente ut tusenvis av afghanere. Opptil 20.000 afghanere på flukt fra Taliban skal få opphold i Storbritannia på sikt.

For inneværende år er planen at opptil 5000 afghanere kan få komme til landet, melder nyhetsbyrået Reuters.

Kvinner, jenter, religiøse og andre minoriteter skal prioriteres.

Men det er ikke sikkert om det lar seg gjøre. Viseadmiral Ben Key i det britiske forsvaret sier til The Times at Storbritannia risikerer å måtte trekke soldatene ut av Afghanistan før evakueringen er ferdig, melder Reuters.

Begrunnelsen er at Taliban må gi sin tillatelse til at Storbritannia kan gjennomføre evakueringen. Uten et slikt samtykke må britiske soldater forlate landet og etterlate seg strandede briter, ifølge Kay.