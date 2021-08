Fortvilte afghanere forteller om nådeløse straffemetoder når Taliban kommer til byen

Talibankrigere i byen Farah sørvest Afghanistan onsdag morgen. Det meldes om svært harde straffemetoder i kjølvannet av Talibans raske fremrykking i landet.

Mange forbinder Talibans tidligere maktperiode i landet med en streng tolkning av sharialovene. Lite tyder på at det har endret seg.

12. aug. 2021 09:45 Sist oppdatert nå nettopp

I juli ble to menn i Helmand-provinsen hengt fra en bro. De to hadde blitt anklaget for kidnapping, skriver BBC.

Det skal ha skjedd uten noen rettssak. Den britiske statskanalen rapporterer torsdag fra byen Balkh.

BBCs journalist på stedet melder om en lokal mann som ble tatt for å høre på musikk i basaren.

Den angivelige straffen fra Taliban: Å gå barbent i solen til han mistet bevisstheten.

Haji Hekmat, en lokal Taliban-leder, avviser overfor BBC at noe slikt har skjedd. Men han bekrefter at det nå bare er lov med religiøs sang.

Musikk som promoterer «vulgaritet» er blitt forbudt å spille offentlig.

– Det er helt opplagt at i de områdene Taliban kontrollerer, så er det et tøft regime. Det varierer ganske mye fra område til område. Både litt med hvem som representerer dem, og med hva slags posisjon de har. Jo større motstand de opplever i lokalbefolkningen, jo strengere er de, forteller forsker ved Institutt for fredsforskning (PRIO) Kristian Berg Harpviken.

Skaper frykt

Talibans raske gjenerobring av Afghanistan har utløst frykt for at gamle straffemetoder skal komme tilbake.

Vil gruppen gjenoppta de brutale metodene den er beryktet for?

En dommer fra Balkh sier til BBC at det ikke er gjennomført noen form for fysiske straffer de siste fire månedene.

Men han forsvarer samtidig svært harde straffemetoder:

– I sharia er det klart at dersom en person har sex utenfor ekteskap og ikke er gift, uansett om det er en mann eller kvinne, er straffen 100 piskeslag offentlig.

Dommeren legger samtidig til at den tilsvarende straffen for gifte, er å bli steinet til døden. Å stjele straffes med en avkuttet hånd.

Taliban-krigere i byen Farah. Provinshovedstaden ble overtatt av opprørsgruppen onsdag.

Onsdag ble et barbent, blodig lik dratt gjennom gatene da hovedstaden i provinsen Farah falt, melder nyhetsbyrået AP.

Den døde var et medlem av de afghanske sikkerhetsstyrkene.

Talibankrigerne ropte «Gud er stor» mens de kjørte rundt med M-16-rifler i Humvees og Ford Pickups donert av amerikanere.

Sivile som har flyktet rapporterer om svært strenge restriksjoner for kvinner, skoler som er brent ned og hevndrap.

Ikke i Talibans beste interesser

Harpviken i PRIO forteller at de brutale beretningene om Talibans herjinger ikke er til deres fordel.

– Problemet til Taliban, når vi får disse rapportene, er at det blir mye mindre attraktivt å støtte dem fordi man er usikker på konsekvensene. Sånn sett er det litt forbausende at Taliban ikke klarer å begrense dette, sier han.

Han mener at gruppen nå står i fare for å ikke klare å bygge tillit hos befolkningen og andre større aktører, noe de er avhengige av.

– Dette er ikke i deres interesse i det store bildet.

Torsdag gikk Tysklands utenriksminister Heiko Maas hardt ut mot Talibas fremmarsj i tyske ZDF. Hvert år bevilger Tyskland 430 millioner euro til Afghanistan.

– Vi vil ikke gi en til krone om Taliban tar over landet og introduserer sharialover, sier Maas.

Den tyske utenriksministeren, Heiko Maas, sier at Tyskland vil stoppe pengekranen om Taliban tar over Afghanistan og introduserer sharialover.

Tar stadig kontroll over nye byer

Den siste tiden har Taliban hatt en voldsom fremmarsj i Afghanistan. Bare i august har de tatt kontroll på minst ti provinshovedsteder.

Torsdag morgen kom meldingen om at Taliban tok kontroll på deres tiende provinshovedstad, Ghazni. Ghazni er hovedstad i provinsen med samme navn som byen, og har i underkant av 200.000 innbyggere.

Provinshovedstaden ligger under 15 mil fra Afghanistans hovedstad, Kabul.

– Taliban tok kontroll over kjerneområdene i byen: Guvernørens kontor, politihovedkvarteret og fengselet, forteller provinsrådets leder Nasir Ahmad Faqiri til nyhetsbyrået AFP.

En Taliban-kriger i byen Farah onsdag. Ifølge EU har opprørsgruppen nå tatt over 230 av om lag 400 distrikter i Afghanistan.

Fakta Talibans fremrykking * USA og Nato begynte sin tilbaketrekking fra Afghanistan i mai.

* Taliban innledet samtidig en stor offensiv. Bevegelsen hevdet i juli å ha kontroll over 85 prosent av landet. Opplysninger om hvor mange distrikter de kontrollerer, spriker.

* I juli tok opprørerne kontroll over strategisk viktige grenseoverganger til nabolandene Tadsjikistan, Usbekistan, Turkmenistan, Iran og Pakistan.

* Deretter sto administrasjonssentre i landets 34 provinser for tur.

* Taliban har i august tatt kontroll over ti provinshovedsteder: Zaranj i Nimroz, Sheberghan i Jowzjan, Sar-e-Pol i Sar-e-Pol, Taloqan i Takhar, Kunduz i Kunduz, Aybak i Samangan, Farah i Farah, Pul-e-Khumri i Baghlan, Faizabad i Badakshan og Ghazni i Ghazni.

* Opprørerne har også beleiret og angriper nå også flere andre provinshovedsteder. Vis mer

Kamper i hele landet

Samtidig foregår det kamper også andre steder i landet. I Helmand-provinsen, 55 mil lenger sørvest i landet, har Taliban erobret politihovedkvarteret i provinshovedstaden Lashkar Gah, skriver nyhetsbyrået AP.

Afghanske regjeringsstyrker har tidligere bedt rundt 200.000 innbyggere om å forlate den strategisk viktige byen i sør. Den siste uken har de forsøkt å holde Taliban ute med gjentatte flyangrep, men uten å hindre erobringen av politihovedkvarteret.

Ifølge AP kontrollerer nå Taliban to tredjedeler av landet. Nå er det et spørsmål om den afghanske regjeringen klarer å forsvare Kabul og et par andre viktige byer.

Det er nå økende press på Afghanistans sentrale regjering for å dempe Talibans fremgang.

Hva med Kabul?

Med erobringen av Ghazni nærmer Taliban seg hovedstaden, Kabul, med stormskritt.

En anonym forsvarsoffiser i den amerikanske etterretningen nyhetsbyrået Reuters har snakket med, mener at det kan bare være snakk om én måned før Taliban har isolert Kabul som by.

Muligens kan de ha tatt over hovedstaden innen 90 dager, mener offiseren.

Det samme nyhetsbyrået skriver at veiene inn til Kabul står i stampe av sivile som flykter fra Talibans herjinger andre steder i landet.

– Det man ser er rett og slett en ny flyktningkatastrofe. Men veldig mange kommer seg ikke ut av landet fordi grensene er stengt, sier Harpviken.