Eksperter: Trump kan ha store problemer

Eksperter sier at Donald Trumps juridiske problemer er blitt mye større. Men politisk kan han få hjelp av FBIs ransaking.

Onsdag i forrige uke var Donald Trump i New York, her vinker han til folk utenfor Trump Tower.

33 minutter siden

I dagene etter at amerikanske myndigheter offentliggjorde ransakelsesordren mot Donald Trump, har amerikanske jurister diskutert hvor alvorlige eventuelle lovbrudd er.

«Helt virkelig og veldig alvorlig», er overskriften i The Financial Times.

Avisen har snakket med advokaten Bradley Moss. Han er ekspert på lover som har med nasjonal sikkerhet å gjøre. Han sier at Trump kan ha store problemer dersom de siste dagenes nyhetsmeldinger stemmer.

– Det er lovbrudd med mulige dommer på flere år i fengsel, sier han.

Lov fra første verdenskrig

Fredag offentliggjorde amerikanske myndigheter ordren en dommer godkjente før FBI ransaket Trumps bolig. Den viser at en av lovene han er mistenkt for å ha brutt er «spionloven» fra 1917. Den ble vedtatt da USA gikk inn i første verdenskrig.

Ingen har antydet at Trump har «hjulpet fienden», slik loven skal hindre. Men han kan ha brutt de delene av loven som gjelder sikring av hemmelige dokumenter.

I tillegg til ransakelsesordren ble det offentliggjort en kvittering som viser at FBI tok med seg rundt 20 kasser med dokumenter. Noen av dokumentene skal ha hatt en gradering strengere enn «top secret».

Mulig ulovlige beslag

Amerikanske medier som hører hjemme i det politiske sentrum eller heller mot venstre, er opptatt av å fortelle om hvordan ekspresidentens juridiske problemer øker.

På høyresiden i både medielandskapet og i politikken tegnes det et helt annet bilde.

The Wall Street Journal skriver på lederplass at «så ser det tross alt ut til å ha vært en konflikt om hemmeligstemplede dokumenter. Men rettferdiggjør det den enestående og polariserende ransakelsen?»

Mye tyder på at lederskribenten har rett i analysen av at politiaksjonen hever konfliktnivået.

Avisen eies av Rupert Murdoch, som lenge var en aktiv støttespiller for Trump. Han eier også Fox News, som går adskillig lenger i sin støtte til den tidligere presidenten.

Fox tar blant annet opp en del av beslaget som de mer liberale avisene ikke er opptatt av. Ifølge Fox skal fem av kassene inneholde dokumenter som er utvekslet mellom Trump og advokatene hans. Slike dokumenter har ikke myndighetene rett til å se.

TV-kanalens kilder hevder også at noen av dokumentene er interne saksdokumenter fra tiden i Det hvite hus. Dette er også informasjon politiet ikke skal få tilgang til.

Samler troppene

Flere amerikanske medier er opptatt av at FBI kan ha hjulpet Trump. De som fordømmer ham nå var negative i utgangspunktet.

Gjennom sommeren har enkelte av Trumps partifeller forsøkt å markere litt avstand til ham. Ikke minst etter avsløringene av hvordan han oppførte seg før og under stormingen av kongressbygningene den 6. januar i fjor, har flere sett på ham som en belastning for partiet.

Nå får han igjen bred støtte.

Kommentatoren Charles M. Blow i The New York Times minner leserne sine om hvordan Trump alltid har tjent på å kunne fremstille seg selv som forfulgt.

Dessuten har ransakingen fullstendig overskygget preident Joe Bidens politiske seier i kongressenm der han fikk vedtatt viktige lover om klima og arbeidsplasser.

Ikke bare «spionasje»

Reanto Mariotti er rettskommentator i nettavisen Politico. Han advarer mot å henge seg opp i spionparagrafen.

Han mener det er graverende at den tidligere presidenten har nektet å levere tilbake dokumenter han tok med seg fra Det hvite hus. Mariotti mener at politiet og justisdepartementet har tatt på Trump med silkehansker, helt til de slo til for en uke siden.

«Om du eller jeg hadde 21 kasser med dokumenter som kanskje er hemmeligstemplet hjemme, ville ikke FBI bedt pent om å få dem tilbake», skriver han.

Han tar ikke Trump på alvor når den tidligere presidenten sier at «de kunne jo bare spurt». Mariotti minner om at det amerikanske Riksarkivet og FBI allerede har gått mange runder med Trump.

Søndag skrev The New York Times at en av Trumps advokater har underskrevet en erklæring om at alle hemmeligstempelet dokumenter er levert tilbake.