Dette vet vi om den antatte gjerningsmannen: «I don’t care»

En 22-åring er pågrepet og siktet for drap på tre personer. Videoer på Youtube der en ung mann trakk av uladde våpen mot eget hode, kobles til mannen.

Gjerningsmannen la våpenet over skulderen og poserte inne på kjøpesenteret. – Det er ikke ekte, ropte han flere ganger.

14 minutter siden

Flere personer er drept og skadet etter at skudd ble løsnet på kjøpesenteret Fields på Amager i København søndag. Politiet fikk melding om hendelsen kl. 17.35.

På en pressekonferanse natt til mandag bekreftet dansk politi at tre personer er drept. De drepte er en mann i 40-årene og to unge personer. I tillegg er det flere skadede. Tre personer er alvorlig skadet.

En 22 år gammel etnisk dansk mann ble pågrepet like klokken 17.48. Det bekreftet politiet søndag kveld.

Politiet sier de ikke kan utelukke terror, men har foreløpig ikke indikasjoner som tyder på flere gjerningspersoner. Motivet er foreløpig uklart.

Her ble mannen observert

Aftenposten har gjennomgått flere videoer som viser den angivelige mannen både inne på kjøpesenteret, på vei ut og der han ble pågrepet.

Videoer viser gjerningsmannen på disse stedene.

Mannen ble sett gående rundt inne på kjøpesenteret Fields med et stort våpen på ryggen. Han er hvit i huden. Han hadde på seg mørkegrønne kortbukser og sort trøye uten ermer.

Mahdi Al-Wazni var vitne til hendelsen og skal ha sett den antatte gjerningsmannen på 200 meters hold. Til dansk TV 2 forteller han at mannen hadde på seg jakt- eller militærklær.

Al-Wazni skal ha snakket med gjerningsmannen i ett minutt, mens han filmet og tok bilder av ham.

– Han virket veldig voldsom og sint. Han snakket direkte til meg og sa at våpenet ikke var ekte. Han virket veldig stolt over det han gjorde, sier han til dansk TV 2.

Rikke Olsen forteller til avisen at hun skal ha sett den antatte gjerningsmannen fra 30 meters avstand.

– Han gikk bare helt stille og rolig nedover gangen. Så snudde jeg meg, og løp så fort jeg kunne min treårige sønn i hånden, forteller hun.

Hun forteller at mannen ikke sa et ord, før han ladet våpenet og begynte å skyte rundt seg.

Rikke Levandovski var i en klesbutikk på kjøpesenteret da det første skuddet løsnet. Hun forteller til dansk TV 2 at mannen som skjøt, ikke var maskert, men gikk i mørke klær.

– Han bare skjøt tilfeldig inn i mengden, sier hun.

Gjerningsmannen føres bort av politiet søndag kveld.

Youtube-konto med flere videoer

En Youtube-kanal ble søndag kveld koblet til gjerningspersonen. I løpet av helgen ble det lastet opp tre videoer på kanalen. Kanalen ble fjernet av Youtube søndag kveld klokken 22.

Aftenposten har sett videoene. I lignende klær som under angrepet søndag, poserer en mann på videoene med våpen.

Politiet har ikke bekreftet navnet på den siktede og om det er den samme mannen som på videoene. Men til Jyllands-Posten bekrefter Københavns politi at de undersøker videoene som en del av etterforskningen.

Også DR omtaler de samme videoene. DR skriver at kilder bekrefter at det er den samme mannen.

I to av videoene poserer mannen med det som ligner en konkurranse-rifle. Riflen er i samme størrelse og farge som den han ble filmet med under skytingen på kjøpesenteret.

I de to Youtube-videoene retter han det uladde våpenet mot hodet og trekker av flere ganger. I en tredje video trekker han av med en pistol mot hodet, nakke og i egen munn.

I denne videoen har han på seg en sort, ermeløs trøye og mørkegrønne kortbukser. Det hadde også gjerningsmannen under skytingen på kjøpesenteret.

Langs veggen bak han står det som ser ut som et våpenskap.

I videoene er det kun bakgrunnsmusikk, og personen sier ingenting til kamera. Alle tre videoene ble lastet opp med tittelen «I don’t care».

Poserte med våpen

I en video Aftenposten har sett, går han rolig rundt inne på kjøpesenteret med et stort våpen. På et tidspunkt legger han våpenet over nakken og poserer for kameraet.

Bilder fra dansk TV 2 viste en mann som satt på bakken med hendene bak ryggen. To bevæpnede politifolk sto ved ham. Han hadde på de samme klærne som i videoene som er publisert på nettet.

Vitner skal ha sett politiet konfrontere en person med våpen ved kjøpesentre, ifølge Ekstra Bladet.

– Vi tok til venstre mot Kastrup flyplass, og der så vi tre til fire politibetjenter. De ropte til en mann med et våpen i hånden. Det lignet på en banerifle, sier vitnet.

– De ropte «Legg ned våpenet!» og skjøt et par varselskudd, sier vitnet til avisen.

Andre vitner har fortalt at de hørte flere høye smell inne på kjøpesenteret, før folk løp i panikk mot utgangene.